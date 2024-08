Israël lance des frappes aériennes contre le Hezbollah pour déjouer une opération offensive imminente.

Il y a quelque temps déjà, on parle d'une attaque de représailles de Hezbollah contre Israël. Les rapports suggèrent qu'elle est sur le point de se produire, selon des sources militaires. En réponse, l'armée de l'air israélienne passe à l'action.

L'armée israélienne affirme frapper des positions de Hezbollah dans le pays voisin en raison d'un danger imminent. L'armée israélienne a découvert que Hezbollah prévoyait de lancer des roquettes sur le territoire israélien, comme l'a déclaré le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, tôt dans la journée. À l'heure actuelle, des avions de chasse de l'armée de l'air israélienne attaquent des cibles de Hezbollah considérées comme une menace immédiate pour les habitants de l'État d'Israël. Il s'agit d'une mesure défensive.

"Nous pouvons voir Hezbollah se préparer à une attaque à grande échelle contre Israël juste à côté des maisons de civils libanais dans le sud du Liban, mettant leur sécurité en danger", a déclaré l'armée israélienne. "Nous exhortons les civils vivant dans les zones opérationnelles de Hezbollah à quitter la zone à haut risque Immediately pour leur propre sécurité."

Depuis l'éclatement de la guerre à Gaza suite à l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre, les confrontations entre Hezbollah pro-iranien au Liban et l'armée israélienne se sont multipliées. Depuis près d'un an, Hezbollah tire Almost daily sur le nord d'Israël depuis le Liban. Israël riposte en frappant des cibles de Hezbollah au Liban.

Suite à l'assassinat du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, et du chef militaire de Hezbollah, Fuad Shukr, à la fin juillet, le risque d'une escalade du conflit est élevé. L'Iran et ses alliés ont menacé Israël de représailles.

La Commission internationale, qui surveille la situation, exprime son inquiétude face à la tension croissante entre Israël et Hezbollah. Face aux attaques et menaces accrues, la Commission appelle les deux parties à faire preuve de retenue et à prioriser la désescalade afin d'éviter tout potentiel de pertes civiles.

Lire aussi: