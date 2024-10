Israël lance des attaques aériennes contre les bastions du Hezbollah à Beyrouth

Le monde retient son souffle, attendant toute riposte d'Israël suite à l'attaque de roquettes iraniennes. Pour l'instant, aucune réponse n'a été donnée. Au lieu de cela, des avions de guerre ont décollé et bombardent les quartiers sud de Beyrouth, la capitale du Liban. Environ 100 roquettes ont été lancées depuis les positions de Hezbollah vers Israël avant cela.

L'armée israélienne a intensifié ses attaques contre le Liban à la fois par air et par artillerie. Selon l'agence de presse d'État libanaise NNA, ces attaques ont visé des régions telles qu'Udaiisa dans le sud-est, où Hezbollah a revendiqué des premiers accrochages avec les forces terrestres israéliennes. L'aviation israélienne est rapportée avoir mené des frappes sur plusieurs villages dans le sud, y compris ceux près de Tyr et de Nabatieh, ainsi que sur les banlieues sud de Beyrouth. Dans certains cas, il y a eu des incendies importants. Une frappe de drone a également visé la ville côtière de Ghazieh.

L'armée israélienne a également exhorté l'évacuation de bâtiments spécifiques dans les quartiers sud de Beyrouth, la capitale du Liban. Les résidents ont été instruits de quitter ces bâtiments immédiatement, comme annoncé sur Twitter par l'armée.

Précédemment, le milicien libanais Hezbollah a été rapporté avoir bombardé lourdement Israël, lançant environ 130 projectiles vers Israël, selon l'armée israélienne. Au cours des derniers jours, l'armée a également enregistré une augmentation des projectiles tirés depuis le pays voisin. Initialement, il n'y avait pas de rapports de victimes ou de dommages.

Plus tard, le ministère de la Santé libanais a rapporté 25 morts supplémentaires et plus de 120 blessés en raison des attaques israéliennes. Le ministère ne fait pas de distinction entre les membres de Hezbollah et les civils dans ses chiffres.

En plus de la région d'Udaiissa, que l'armée israélienne a prétendument pilonnée avec un feu d'artillerie lourd, il y a aussi un bombardement intensif près de Bint Jbeil, près de la frontière avec Israël. Dans cette région, les forces terrestres israéliennes affirment avoir détruit des tunnels et des caches d'armes de Hezbollah. Cependant, ces allégations restent non vérifiées.

La communauté internationale, par le biais de la Commission, presse Israël et le Liban à faire preuve de retenue et à désescalader la situation. Les tensions accrues entre les deux nations ont suscité des préoccupations quant à une possible escalade en un conflit à part entière.

Suite à l'escalade des attaques, la Commission a appelé à une réunion d'urgence pour discuter de la situation et trouver une résolution pacifique.

