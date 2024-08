Israël instaure une situation de crise nationale de 48 heures.

Israel a lancé une série de frappes sur plusieurs cibles au Liban, entraînant la déclaration d'un état d'urgence national qui a commencé à 6 h locales (5 h CEST). Cet état d'urgence restera en vigueur pendant les 48 heures suivantes, comme annoncé par le ministre de la Défense Joav Galant. L'armée israélienne a justifié ces attaques contre les positions de la milice chiite, le Hezbollah, au Liban en raison de la menace imminente perçue de cette milice. La confirmation de ces attaques a été obtenue auprès de sources de sécurité libanaises. Des missiles ont été lancés depuis le Liban vers Israël, entraînant une alerte aux roquettes dans les régions du nord d'Israël.

Le personnel militaire israélien a récemment découvert les plans du Hezbollah pour lancer des missiles vers le territoire israélien, comme l'a révélé le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari. En conséquence, les chasseurs de l'armée de l'air israélienne attaquent actuellement les cibles du Hezbollah qui représentent une menace directe pour les résidents de l'État d'Israël. Ces actions peuvent être considérées comme des mesures de légitime défense.

L'armée israélienne a observé que le Hezbollah semble planifier une attaque généralisée contre Israël, mettant en danger les civils libanais vivant dans le sud du Liban. L'armée israélienne a donc exhorté les civils vivant dans les zones où le Hezbollah opère à évacuer immédiatement pour assurer leur propre sécurité.

Dans un message vidéo, le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Hagari, a déclaré que le Hezbollah avait l'intention de lancer des missiles et potentiellement des drones vers le territoire israélien "bientôt". De plus, une agression continue du Hezbollah pourrait potentiellement entraîner une escalade supplémentaire, mettant en danger les populations libanaise et israélienne, ainsi que toute la région. Les services d'urgence israéliens ont donc renforcé leur préparation au maximum, comme l'a rapporté "Times of Israel" tôt le matin.

Perturbations aéronautiques

La situation de sécurité renforcée en Israël a entraîné la redirection des vols à destination de l'aéroport Ben Gurion, situé près de Tel Aviv, vers d'autres aéroports voisins, comme l'a indiqué un rapport des médias. Les décollages de l'aéroport ont également été temporairement interrompus pendant plusieurs heures, comme l'a rapporté "Times of Israel", en collaboration avec l'autorité aéroportuaire israélienne. Les avions à destination d'Israël seront redirigés vers d'autres aéroports situés à proximité. Les passagers sont invités à se tenir informés des éventuelles modifications de vol en contactant leurs compagnies aériennes respectives.

Depuis le début du conflit suite à l'attaque de Hamas contre Israël le 7 octobre, les tensions entre le Hezbollah, qui partage des sentiments pro-iraniens au Liban, et l'armée israélienne ont augmenté. Au cours des derniers mois, le Hezbollah a régulièrement lancé des obus vers Israël depuis le Liban. En réponse, Israël a mené des attaques contre les cibles du Hezbollah au Liban.

Suite à la mort du chef de Hamas, Ismail Haniyeh, et du commandant militaire du Hezbollah, Fuad Shukr, à la fin juillet, les préoccupations concernant l'escalade

Lire aussi: