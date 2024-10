Israël frappe Beyrouth, le Hezbollah réplique en lançant des projectiles à Haïfa

Israël bombarde en continu les bastions du Hezbollah au Liban. En réponse, le Hezbollah riposte en lançant des roquettes vers Israël, et cette fois-ci, il parvient à atteindre sa cible. Une rue à Haïfa est touchée par de nombreux projectiles.

L'armée israélienne affirme avoir colp la quartier général du renseignement du Hezbollah à Beyrouth. Elle affirme également avoir bombardé des centres de commande et d'autres infrastructures "terroristes" affiliées à la milice chiite pro-iranienne. Avant cela, des dépôts d'armes proches de la capitale ont été ciblés de manière similaire. Malgré ces allégations, aucune vérification indépendante n'a pu être établie pour l'instant.

Entre-temps, le Hezbollah continue son bombardement du nord d'Israël. L'armée israélienne affirme qu'environ cinq roquettes ont été lancées vers la ville portuaire de Haïfa en soirée. Bien que des tentatives d'interception aient été entreprises, certains projectiles ont atteint leur cible. Des enquêtes ultérieures sont en cours. Selon "Times of Israel", cinq personnes ont été blessées par des éclats d'obus à Haïfa, avec des images montrant des dommages dans une rue.

Cela a été précédé par le lancement d'autres 15 roquettes depuis le Liban, certaines ayant été interceptées par l'armée. Les roquettes restantes ont touché leur cible, entraînant des blessures signalées dans la ville de Tibériade, selon "Times of Israel".

Le Hezbollah attaque un poste militaire israélien

Le Hezbollah a revendiqué la responsabilité de l'attaque contre un poste militaire près de la ville israélienne du nord de Haïfa. Il a affirmé que des combattants ont lancé une salve de roquettes Fadi 1 contre le poste de Carmel au sud de Haïfa. L'attaque était supposément dédiée au chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, qui était censé avoir été tué lors d'une frappe aérienne israélienne fin septembre.

Depuis presque deux semaines, l'armée israélienne lance des attaques contre le Hezbollah, une milice alignée sur le Hamas islamiste radical. En plus de Nasrallah, d'autres commandants supérieurs de la milice ont également été ciblés et éliminés lors de frappes aériennes soutenues par l'Iran. Le Hezbollah a répliqué en ouvrant un deuxième front contre Israël avec des frappes aériennes intensifiées et continues peu après le 7 octobre. Depuis, il a intensifié ses attaques.

Aujourd'hui, lundi, marque l'anniversaire de l'offensive à grande échelle du Hamas, également soutenu par l'Iran, contre Israël. L'offensive de l'organisation palestinienne islamiste radicale a déclenché la guerre de Gaza. Selon les rapports israéliens, 1205 personnes ont été tuées lors de l'attaque du 7 octobre de l'année dernière, et 251 personnes sont toujours détenues par le Hamas dans la bande de Gaza. Depuis, Israël est engagé dans des opérations militaires intensives dans la bande de Gaza. Selon l'autorité de la santé du Hamas, qui ne peut être indépendamment vérifiée, plus de 41 800 personnes ont été tuées.

