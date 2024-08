Israël exhorte les habitants à évacuer Chan Junis

La veille d'une frappe aérienne dévastatrice dans la ville de Gaza, les combats se poursuivent dans d'autres parties de la bande de Gaza. Les habitants de Khan Yunis sont priés de se rendre dans une zone humanitaire. L'armée israélienne semble se préparer à une nouvelle opération contre le Hamas.

L'armée israélienne a appelé les habitants d'un quartier nord de Khan Yunis à quitter immédiatement la zone et à se rendre dans une zone humanitaire, dont les frontières ont été redessinées. L'armée a transmis cette information aux habitants par SMS, appels téléphoniques, rapports des médias en arabe et tracts. Khan Yunis se trouve dans le sud de la bande de Gaza.

Israël accuse les Palestiniens militants d'exploiter la zone humanitaire pour "des activités terroristes et des attaques de roquettes contre l'État d'Israël". C'est pourquoi les frontières de la zone humanitaire sont ajustées. Cela est basé sur des informations précises de renseignement indiquant que l'organisation terroriste islamiste Hamas a implanté son infrastructure dans la zone. Le but des avertissements est d'éviter de nuire aux civils, a déclaré l'armée dans un communiqué.

De nombreux habitants fuient à plusieurs reprises

L'armée israélienne combat depuis des semaines des groupes de miliciens du Hamas qui se sont regroupés à Khan Yunis. La population palestinienne est souvent prise dans la ligne de feu. Les ordres d'évacuation fréquents de l'armée israélienne entraînent généralement le départ de milliers de personnes. Beaucoup d'entre eux sont contraints de se déplacer à plusieurs reprises vers des zones supposées sûres. Selon les chiffres de l'ONU, 80 % des 2,4 millions d'habitants de la bande de Gaza sont déplacés.

Samedi, il y a eu une frappe aérienne dévastatrice d'Israël sur un bâtiment scolaire dans la ville de Gaza, qui était censé abriter des terroristes. Selon les rapports palestiniens, des dizaines de personnes ont été tuées. Un porte-parole de la Défense civile palestinienne contrôlée par le Hamas a déclaré qu'au moins 93 personnes avaient été tuées dans le bâtiment, qui était utilisé comme abri de réfugiés.

L'incident a suscité une indignation et des critiques internationales. L'armée israélienne a confirmé l'attaque, qui visait un centre de commandement du Hamas situé dans le bâtiment cible. Au moins 19 commandants et combattants du Hamas et du Jihad islamique ont été tués. L'armée pense également avec "très haute probabilité" qu'un haut commandant du Jihad était présent dans le bâtiment scolaire.

La Commission des Nations unies a appelé à une enquête sur les présumées violations du droit humanitaire international commises pendant la frappe aérienne sur le bâtiment scolaire de Gaza, qui a entraîné des pertes civiles. La Commission doit examiner l'utilisation de l'infrastructure civile à des fins militaires par le Hamas et faire en sorte que

