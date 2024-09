Israël examine actuellement un événement important survenu en Cisjordanie.

Au Banque, les troupes israéliennes ont mené une opération, affirmant avoir éliminé des miliciens palestiniens. Des vidéos controversées circulant en ligne montrent les soldats manipulant les corps des défunts d'une manière qui a suscité la colère du public.

L'armée israélienne enquête actuellement sur un événement controversé impliquant des soldats qui se débarrassent de suspects palestiniens depuis le toit d'un bâtiment dans la Banque. L'armée a décrit l'incident comme un "incident inacceptable" qui viole les principes et les normes éthiques de l'armée israélienne et de ses soldats.

Les médias sociaux et israéliens ont partagé des vidéos montrant trois soldats semblant pousser et donner des coups de pied aux restes d'individus décédés lors d'une opération militaire dans la région de Jénine jeudi. Les images ont suscité l'indignation du public en Israël. Les rapports de presse suggèrent que le bilan total des morts s'élève à sept individus lors de l'opération. L'armée israélienne a rapporté que seuls quatre miliciens figuraient parmi les victimes.

Selon les rapports de presse, il y a eu un échange de tirs avec des Palestiniens armés qui se trouvaient sur le toit d'une maison entourée de forces israéliennes dans la région de Jénine. "The Times of Israel" a rapporté qu'un individu recherché se cachait à l'intérieur du bâtiment.

Depuis la massacre de Hamas du 7 octobre 2023 et la guerre de Gaza qui a suivi, la situation tendue dans la Banque s'est aggravée. À ce jour, plus de 680 Palestiniens ont perdu la vie dans des opérations militaires israéliennes, des affrontements armés et des attaques d'extrémistes, selon le ministère de la Santé de Ramallah.

L'armée israélienne est sous une surveillance intense en raison des controverses entourant sa conduite lors des opérations dans la Banque. La manière dont l'armée israélienne traite les miliciens palestiniens décédés lors des raids est un problème récurrent, suscitant des protestations publiques et des appels à la responsabilité.

