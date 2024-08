Israël et le Hamas appellent à la reprise des négociations de cessez-le-feu

Dans une déclaration conjointe signée par l'Émir du Qatar et les Présidents des États-Unis et de l'Égypte, il a été déclaré qu'un accord-cadre est "maintenant sur la table, avec seulement les détails de la mise en œuvre à clarifier". Retourner à la table de négociation est nécessaire "pour boucher tous les écarts restants et commencer à mettre en œuvre l'accord sans délai supplémentaire".

Il a été déclaré plus loin que les médiateurs sont prêts à présenter une proposition finale de pontage qui résout les questions restantes sur la mise en œuvre d'une manière qui répond aux attentes de toutes les parties.

Depuis des mois, le Qatar, l'Égypte et les États-Unis mènent des négociations en coulisses pour atteindre un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et la libération des otages encore détenus là-bas. Les pourparlers portent sur un plan proposé par Israël, que le président américain Joe Biden a présenté en mai. Il est maintenant temps de conclure l'accord sur un cessez-le-feu et la libération des otages, il a été déclaré. "Il n'y a plus de temps à perdre".

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a ensuite accepté de reprendre les négociations. Israël enverra une délégation au lieu convenu le 15 août pour finaliser les détails de la mise en œuvre d'un accord.

Cependant, un représentant du gouvernement américain a tempéré les attentes d'un accord rapide. "Ce n'est pas comme si l'accord serait prêt à être signé jeudi", a-t-il déclaré. Il reste encore beaucoup de travail à faire. Israël a été très ouvert aux pourparlers, a poursuivi le représentant du gouvernement américain, en écartant les spéculations selon lesquelles le Premier ministre israélien Netanyahu traîne les pieds sur un accord.

Jusqu'à présent, seul un cessez-le-feu d'une semaine a été atteint en novembre, au cours duquel des otages israéliens ont été libérés en échange de prisonniers palestiniens.

Récemment, le conflit au Moyen-Orient s'est considérablement intensifié. La semaine dernière, l'ancien chef de Hamas, Ismail Haniyeh, a été tué à Téhéran, Hamas et l'Iran accusant Israël. Le ministre des Affaires étrangères iranien actuel, Ali Bagheri, a décrit la mort de Haniyeh comme une "erreur stratégique" d'Israël. Le successeur de Haniyeh est le chef actuel de Hamas dans la bande de Gaza, Yahya Sinwar, considéré comme le maître d'œuvre de l'attaque sans précédent contre Israël le 7 octobre.

Israël n'a pas fait d'autres commentaires sur la mort de Haniyeh. Quelques heures plus tôt, Israël a tué Fuad Shukr, le commandant en chef de la milice Hezbollah soutenue par l'Iran au Liban. L'Iran et Hezbollah ont menacé de se venger.

Cependant, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a exprimé mercredi son optimisme quant à un cessez-le-feu et à la libération des otages détenus par Hamas. Un accord est "plus proche que jamais".

Entre-temps, les États-Unis, en raison des tensions croissantes entre l'Iran et Israël, ont déployé des bombardiers furtifs de type F-22 au Moyen-Orient. Le Commandement central des Forces armées des États-Unis (Centcom) responsable de la région n'a pas révélé où les avions avaient été déployés ni leur nombre.

Entre-temps, selon l'Autorité de défense civile contrôlée par Hamas dans la bande de Gaza, au moins 18 personnes ont été tuées et 60 blessées lors d'attaques israéliennes sur deux écoles dans la ville de Gaza. L'armée israélienne a expliqué que les écoles étaient utilisées par Hamas comme centres de commandement d'où des attaques étaient planifiées et menées.

Le conflit dans la bande de Gaza a été déclenché par une attaque sans précédent de combattants de Hamas et d'autres groupes palestiniens armés contre Israël le 7 octobre. Selon les rapports israéliens, 1 198 personnes ont été tuées. En outre, 251 personnes ont été prises en otage et ramenées dans la bande de Gaza.

En réponse, Israël a mené depuis des opérations militaires de grande envergure dans la bande de Gaza. Selon les rapports du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés indépendamment, plus de 39 600 personnes ont été tuées.

Dans une interview publiée jeudi par le magazine américain "Time", Netanyahu a exprimé ses regrets qu'Israël n'ait pas été suffisamment protégé contre l'attaque de grande envergure. "Je regrette profondément cela", a-t-il déclaré. Cependant, il a une fois de plus évité de prendre la responsabilité personnelle des mesures de protection insuffisantes.

Suite à la déclaration conjointe de l'Émir du Qatar, du Président des États-Unis et du Président de l'Égypte, la Commission jouera un rôle crucial dans la finalisation des détails de la mise en œuvre de l'accord de cessez-le-feu et de la libération des otages.

