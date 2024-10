"Israël est engagé dans une lutte pour sa survie"

Il y a un an, Israël a subi une attaque hostile et se trouve depuis dans un état de guerre sur plusieurs fronts. L'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor, a justifié cette action lors de son apparition sur le programme ntv "Early Start". "Israël essaie simplement de se protéger", a déclaré Prosor. "Nous sommes en guerre depuis un an." Le 7 octobre a marqué une tragédie majeure pour Israël depuis sa création. "Israël se bat pour son existence même."

L'attaque a servi de rude réveil pour Israël, a affirmé Prosor. Une idéologie dangerous, soutenue par Hamas, Hezbollah et l'Iran, cherche à annihiler Israël. "Maintenant, nous savons à qui nous avons affaire." Hamas utilise des civils comme boucliers humains, tandis qu'Israël utilise sa puissance militaire pour protéger ses civils.

"Pas de rancœur envers l'Allemagne"

Prosor a condamné la critique de l'Allemagne envers les opérations d'Israël à Gaza et au Liban. Si le droit d'Israël à la légitime défense est universellement reconnu, ses actions sont rarement acceptées. "Nous avons le droit, mais il est rarement accordé." Israël est souvent accusé et mis en difficulté dans les forums internationaux.

"Nous devrions être félicités pour être à l'avant-garde de la défense des valeurs que toutes les nations démocratiques devraient soutenir main dans la main avec nous." Prosor a exprimé sa gratitude envers l'Allemagne pour son soutien après l'attaque terroriste. "Je n'ai pas de griefs envers l'Allemagne." Il y a une large solidarité avec Israël parmi la population.

"Ce n'est pas seulement à propos de Netanyahu"

Prosor a rejeté les allégations selon lesquelles le Premier ministre d'Israël, Netanyahu, avait échoué dans ses efforts pour négocier la libération des otages détenus par Hamas. La pression militaire, selon Prosor, est cruciale car Hamas n'est pas susceptible de libérer les otages de son propre chef. "Si nous détruisons maintenant l'infrastructure militaire de Hamas, nous augmentons nos chances de faire revenir nos citoyens." Prosor a exprimé l'espoir qu'un accord d'échange de prisonniers pourrait être conclu à court terme.

Cependant, il est important de distinguer la causalité de la corrélation. "Le problème n'est pas Netanyahu, le problème c'est Hamas." La paix immédiate à Gaza pourrait être établie si Hamas libérait les otages. Mais Hamas est engagé dans des actes de barbarie, y compris la torture et le viol. "Nous avons affaire à des animaux."

La riposte contre l'Iran est imminente

Prosor n'a pas beaucoup d'espoir quant à une résolution diplomatique entre Israël et l'Iran. Les dirigeants iraniens, les mollahs et les ayatollahs, doivent être pris au sérieux dans leur poursuite de la destruction d'Israël. "On ne peut pas faire la paix avec eux." Prosor a promis qu'Israël répondra à l'attaque de roquettes iranienne qui a eu lieu mardi dernier. "Israël doit riposter - et le monde devrait soutenir Israël dans cette entreprise." L'Iran cherche à modifier tout le Moyen-Orient. "Nous devons nous unir contre ce terrorisme."

Prosor a refusé de commenter si les installations nucléaires de l'Iran pourraient être des cibles de riposte. Israël se réserve le droit de déterminer de manière autonome où et comment il répond, a déclaré Prosor. Cependant, il a mis en évidence la menace posée par le programme nucléaire de l'Iran. "S'ils possédaient des armes nucléaires maintenant, ils les auraient utilisées."

Lire aussi: