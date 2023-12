Israël envisage la construction d'un complexe humanitaire dans le nord de la bande de Gaza après l'apaisement des combats

La création d'un tel complexe permettrait à certains civils palestiniens de se rendre dans le nord de la bande de Gaza une fois que l'armée israélienne aura terminé sa phase actuelle d'opérations militaires dans le nord de la bande de Gaza, ont indiqué les sources. La planification de ce complexe n'en est qu'à ses débuts et le nombre de personnes qu'il pourrait accueillir n'est pas encore connu.

Israël a informé les États-Unis qu'il étudiait le projet et un haut fonctionnaire israélien a déclaré qu'Israël chercherait également à obtenir l'aide d'autres pays. Le responsable humanitaire international a également confirmé l'existence de discussions sur le projet et a indiqué que d'autres pays et des entités privées pourraient être impliqués.

Les responsables militaires israéliens ont déclaré qu'ils pensaient être sur le point de vaincre les militants du Hamas à Jabalya et dans le quartier de Shujaiya de la ville de Gaza, les derniers bastions du Hamas dans le nord de la bande de Gaza.

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a laissé entendre lundi qu'il serait possible d'autoriser les civils déplacés à retourner dans le nord de la bande de Gaza une fois qu'Israël aura atteint ses objectifs militaires dans cette région.

"Dans chaque zone où nous aurons accompli notre mission, nous pourrons passer progressivement à la phase suivante et commencer à travailler au retour de la population locale. Cet objectif peut être atteint plus rapidement dans le nord que dans le sud", a déclaré M. Gallant lors d'une conférence de presse aux côtés du secrétaire américain à la défense, M. Lloyd Austin.

Près de 85 % de la population de Gaza a été déplacée par la guerre entre Israël et le Hamas, mais beaucoup de ceux qui ont été déplacés du nord de la bande de Gaza n'auront pas de maison où retourner, d'où la nécessité de construire des abris pour permettre à une partie de la population de revenir.

Fin novembre, environ 80 % des bâtiments du nord de la bande de Gaza avaient été endommagés ou détruits, selon une analyse du Centre satellitaire des Nations unies publiée la semaine dernière.

Le gouvernement israélien étudie ce projet alors que les États-Unis le pressent de réduire sa campagne militaire à Gaza et d'établir davantage de zones de sécurité pour les civils palestiniens.

Israël a également commencé à envisager la reconstruction de la bande de Gaza après la guerre avec les États-Unis et les pays du Golfe, ont indiqué les responsables.

