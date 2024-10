Israël connaît d'intenses affrontements avec le Hezbollah.

Au petit matin, selon le propre compte rendu d'Israël, ils ont lancé une offensive terrestre "ciblée et limitée" contre le Hezbollah dans le sud du Liban. Actuellement, l'armée Witness "des combats intenses" et conseille aux Libanais de rester à l'écart du sud. Le Hezbollah utiliserait allegedly des civils comme boucliers humains dans ce conflit.

Le porte-parole militaire d'Israël, Avihai Adraee, a publié un message sur Telegram en arabe, conseillant de ne pas conduire de véhicules dans le sud du Liban. Le message indiquait "des affrontements sévères dans le sud du pays, où les membres du Hezbollah utilisent le contexte et la population civile comme boucliers humains pour les attaques". Les gens étaient conseillés de ne pas se rendre au sud de la rivière Litani, à environ 30 kilomètres de la frontière.

Selon une résolution de l'ONU, les combattants du Hezbollah ne sont pas autorisés à opérer au sud de cette limite. Cependant, ils ontgraduellement regagné la région après la guerre du Liban de 2006. Israël vise à encourager leur départ pour assurer le retour sûr d'environ 60 000 citoyens dans les parties nord du pays.

Le Hezbollah a annoncé avoir attaqué des soldats israéliens à Metula à deux reprises. Ils ont prétendument ciblé "des soldats ennemis qui avancent à Metula avec des obus d'artillerie", et dans la même région, un "rassemblement de soldats ennemis" a été attaqué avec des roquettes. La ville de Metula se trouve sur la ligne de démarcation frontière entre Israël et le Liban.

Différents projectiles ont également été lancés du Liban vers le nord d'Israël. Certains ont été interceptés, tandis que d'autres ont atterri dans des zones inhabitées, a rapporté l'armée israélienne. Des sirènes d'alerte aérienne avaient Previously résonné aux alentours des villes de Metula et d'Avivim.

Israël a exécuté une offensive terrestre "ciblée et limitée" contre le Hezbollah pro-iranien dans le sud du Liban au petit matin, selon leurs propres allégations. Les frappes visaient "des cibles terroristes et l'infrastructure du Hezbollah". Auparavant, Israël avait annoncé l'établissement d'une "zone d'exclusion militaire" dans trois zones frontalières du nord d'Israël. Les zones entourant Metula, Misgav Am et Kfar Giladi ont été touchées.

