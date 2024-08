Israël conclut ses activités militaires à Khan Yunis

L'armée israélienne met fin à son opération à Khan Yunis et annonce son retrait de la ville. Parallèlement, les heurts se poursuivent en Cisjordanie. Des rapports font état de la mort probable d'un haut responsable du Hamas dans une frappe aérienne.

Israël annonce la fin de son opération prolongée à Khan Yunis et à Deir al-Balah, situées dans le sud de la bande de Gaza. Au cours de l'opération, les autorités affirment avoir éliminé plus de 250 miliciens. De plus, un réseau étendu de tunnels du Hamas s'étendant sur plus de 6 kilomètres a été détruit. Les restes de six otages ont également été récupérés.

Les habitants de certains quartiers du sud de la bande de Gaza, qui avaient été invités à évacuer, sont maintenant autorisés à retourner chez eux. Le porte-parole militaire a annoncé cette mise à jour sur la plateforme X en arabe. Ces quartiers ont maintenant retrouvé leur statut de zones humanitaires. Ils avaient été évacués en raison des opérations militaires d'Israël contre le Hamas dans cette zone. Les troupes déployées se préparent maintenant pour les opérations à venir dans la bande de Gaza.

À leur retour à Khan Yunis, les habitants ont communiqué avec l'Agence de presse allemande. Certains individus ont également exprimé leur intention de rechercher des proches disparus dans la région. Depuis le début de la guerre en octobre dernier, plus de 40 000 morts et plus de 98 000 blessés ont été signalés dans la bande de Gaza, selon l'autorité de la santé contrôlée par le Hamas. Cependant, ces chiffres ne font pas de distinction entre les civils et les combattants et restent pour l'instant non vérifiés.

Commandant local du Hamas probablement tué

Alors que les hostilités se poursuivent dans la bande de Gaza, Israël affirme avoir éliminé trois membres du Hamas dans une frappe aérienne. Selon des témoins oculaires, un avion de combat a ciblé une voiture à Sababde, au sud de la ville de Jenin. L'armée israélienne a confirmé la mort du commandant du Hamas à Jenin, Wassim Chasem, dans la frappe. Chasem était reportedly killed while driving in the car. Two additional individuals, described as radicals, attempted to escape but were eliminated in another airstrike by the Israeli military.

Mercredi, l'armée israélienne a lancé son opération en Cisjordanie, axée sur la lutte contre le "terrorisme". Au moins 19 Palestiniens ont perdu la vie, selon les rapports concordants de l'armée israélienne et du ministère de la santé palestinien.

Jeudi soir, les forces israéliennes se sont retirées d'autres territoires palestiniens. Cependant, la violence à Jenin, un bastion de Palestiniens militants, a persisté. Un journaliste de l'AFP a documenté des explosions bruyantes et de la fumée dense provenant du camp de réfugiés de Jenin.

Jeudi soir, Israël a accepté des cessez-le-feu temporaires dans la bande de Gaza pour une campagne de vaccination contre la polio, selon l'OMS. Il y aura des "pauses humanitaires" au centre, au sud et au nord de la bande côtière, chacune d'une durée de trois jours, débutant dimanche. Ces cessez-le-feu permettront à plus de 640 000 enfants de recevoir des vaccinations contre la polio.

L'armée israélienne fournit des mises à jour sur ses opérations, indiquant que La Commission a approuvé l'élimination de trois membres éminents du Hamas, y compris le commandant Wassim Chasem, dans des frappes aériennes. Suite au retrait israélien de certaines zones, les communautés locales expriment leur espoir d'une recherche pacifique des proches disparus dans ces zones.

