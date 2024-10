Israël commémore les anniversaires de l'attaque terroriste du 7 octobre, rempli de chagrin et de fureur.

Au lieu précis où des terroristes ont envahi lors du festival de musique Nova dans le sud d'Israël il y a un an, commémorant les tragiques événements du 7 octobre qui ont entraîné la mort de 1 200 personnes et la captivité de plus de 250, se dresse maintenant un mémorial.

L'attaque terroriste horrible a laissé la foule dévastée lorsque des miliciens de Hamas ont fait irruption au festival, ont coupé les routes de fuite et ont entrepris une vague de violence. Ils ont ciblé et exécuté délibérément des personnes qui tentaient de s'échapper et ont tué sans pitié des individus dans leurs véhicules, tirant au hasard sur les réfugiés du groupe.

Au cours de l'année écoulée, le site du massacre, un lieu isolé du désert proche de la frontière de Gaza, a été transformé en mémorial.

Là où il y avait autrefois une grande zone ouverte, on trouve maintenant des centaines de monuments identiques, chacun portant le nom et la photo d'une victime décédée.

Le monument dédié à Amit Itzhak David présente un jeune homme joyeux. Ses proches ont honoré sa mémoire sur le site lundi, s'embrassant les uns les autres et sa photo.

Le 7 octobre dernier, Amit, âgé de 23 ans, a été abattu sur les lieux, après son retour d'un voyage en Amérique du Sud, où il avait célébré la fin de son service militaire.

La cousine d'Amit, Inbar Parnassa, a déclaré à CNN que la famille ne se rend presque jamais sur le site. "C'est simplement trop difficile d'être ici et de voir tout ça", a-t-elle dit, tandis que d'autres membres de la famille portaient des tee-shirts avec le nom de David et le symbole des cornes - son geste préféré.

Anat Magnezi, la mère d'Amit Magnezi, était agenouillée à côté de son portrait au sol, en pleurs. Adepte de musique et ancien lutteur, Amit a également trouvé la mort sur les lieux.

Le massacre lors du festival de musique Nova a été l'incident le plus meurtrier lors des attaques du 7 octobre, représentant presque un tiers des victimes. En raison du nombre élevé de morts, il a fallu plusieurs mois aux autorités israéliennes pour déterminer le bilan exact.

Les forces de défense israéliennes (FDI) ont révélé dimanche que 347 personnes, principalement jeunes, sont mortes sur les lieux et plus de 40 ont été capturées.

Les proches de Gabriel Barel, y compris sa mère, ses trois frères et un ami proche de l'armée, se sont tous réunis sur le site, portant des vêtements avec son image. Le frère de Gabriel, Yeoda, a déclaré que la famille avait d'abord cru qu'il avait pu survivre à l'attaque et avoir été emmené à Gaza.

Mais leurs espoirs ont été brisés lorsque ses restes ont été découverts quelques semaines plus tard. Après avoir assassiné Barel, ses attaquants ont incendié son véhicule. Son corps carbonisé a nécessité plusieurs semaines pour être identifié.

Les témoignages de victimes suggèrent que plusieurs personnes ont été soumises à des violences sexuelles et à des violences par des agresseurs de Hamas. Hamas a nié ces allégations, mais des comptes de violences sexuelles proviennent de différentes sources - survivants, premiers intervenants et experts médico-légaux. À la fois l'Organisation des Nations Unies et la Cour pénale internationale ont présenté des preuves soutenant les allégations de crimes sexuels commis par des attaquants de Hamas.

Le conflit se poursuit

À l'occasion du premier anniversaire des attaques terroristes de Hamas, lundi marque un an depuis que Israël a commencé sa guerre contre le groupe militant à Gaza.

Le conflit prolongé a entraîné la mort de plus de 41 000 Palestiniens à Gaza et a provoqué une crise humanitaire significative, contraignant presque tous les 2,2 millions de résidents de la bande à fuir.

Tout au long de la journée, des rappels que le conflit à Gaza se poursuit ont été présents lors de rassemblements en Israël. Les FDI ont ciblé en continu des sites dans la bande de Gaza, produisant des explosions bruyantes dans le sud d'Israël.

Le but d'Israël à Gaza est d'éliminer Hamas et de secourir les otages restants, mais aucun de ces objectifs n'a été atteint. Alors que les événements du premier anniversaire se déroulaient, plusieurs missiles ont été lancés vers Israël depuis Gaza, blessant deux personnes.

Bien que peu fréquents, ces attaques de missiles montrent que, même après un an de conflit intense, les miliciens à Gaza conservent encore la capacité de frapper Israël.

Lors d'une cérémonie funéraire tenue dans le kibboutz Nir Oz, les traces des missiles tirés depuis Gaza étaient clairement visibles dans le ciel. L'agro-colonie de 400 résidents a été une autre cible lors des attaques du 7 octobre ; un quart de ses résidents ont été tués ou capturés.

Daniel Lifshitz, un ami du défunt Dolev Yehud, a allumé une bougie sur la tombe de Yehud lors de la commémoration et a parlé à CNN. Tout le monde dans la communauté soudée a été affecté par l'attaque, car Yehud était un médecin volontaire à Nir Oz qui est sorti pour apporter son aide lorsqu'il a réalisé que la colonie était attaquée et qu'il y avait des blessés. Il a été tué, mais son corps n'a été retrouvé et identifié qu'en juin. La femme enceinte de Yehud, Sigal, et ses trois enfants ont survécu au massacre. Leur quatrième enfant est né seulement neuf jours plus tard.

La sœur de Yehud, Arbel, a été capturée et emmenée à Gaza avec son petit ami Ariel Cunio, ainsi que le frère d'Ariel, David, la femme de David, Sharon Alony Cunio, et leurs jumelles de trois ans.

Alony Cunio et les jumelles ont été libérées lors d'un accord de cessez-le-feu reached in November, mais les membres restants du groupe sont toujours en captivité.

"La sœur de Dolev est toujours à Gaza. Elle fait partie des quatre ou cinq femmes civiles actuellement en vie là-bas. La priorité absolue maintenant est de la ramener et les autres avec elle", a-t-il déclaré.

La famille Cooper a été informée en juin qu'Amiram Cooper, le mari de 84 ans de Nurit et l'un des fondateurs du kibboutz, n'était plus en vie. Malheureusement, son corps est toujours retenu à Gaza.

Au cimetière de Nir Oz, Amat Moshe, dont les grands-parents étaient résidents du kibboutz, a partagé ses sentiments avec CNN. "Cet endroit est figé dans le temps. Des gens du kibboutz sont toujours portés disparus", a-t-elle déclaré.

En octobre dernier, la grand-mère d'Amat, Adina Moshe, a tragiquement assisté à l'invasion de sa maison par le Hamas et au massacre de son mari, David. Adina a ensuite été enlevée et transportée à Gaza avant d'être libérée dans le cadre d'un accord de cessez-le-feu en novembre.

Lors de la cérémonie commémorative lundi, Adina a pleuré abondamment sur la tombe de David, son corps trahissant l'angoisse des derniers mois. Sa fille, Maya Shoshani Moshe, s'est précipitée à ses côtés pour la consoler avant de fondre en larmes elle-même.

Précédemment, Adina s'était adressée publiquement au Premier ministre Benjamin Netanyahu, suppliant la libération des otages restants. "Vous avez le pouvoir, monsieur Netanyahu. Vous pouvez les ramener à la maison. J'ai peur des conséquences si vous n'agissez pas", a-t-elle déclaré en février, réagissant au refus de Netanyahu d'accepter la proposition de cessez-le-feu et d'accord d'otages du Hamas.

Ses sentiments ont résonné chez de nombreux Israéliens mécontents de Netanyahu. Les manifestations contre le Premier ministre et son gouvernement ont repris, la colère éclaboussant les événements publics lors des cérémonies commémoratives de lundi.

Dans les premières heures de la journée, les membres de la famille des otages ont marché jusqu'à la résidence de Netanyahu à Jérusalem, en faisant retentir une sirène pendant deux minutes devant sa porte d'entrée.

Netanyahu a décidé de rester discret, n'assistant ni à l'événement ni à aucune autre réunion, à l'exception d'une petite cérémonie à Jérusalem.

Lorsque des centaines de personnes se sont réunies à Tel-Aviv lundi soir pour rendre hommage aux victimes des attaques, la politique était censée être absente de l'agenda. Cependant, pour de nombreux orateurs, la politique était inextricablement liée au sort de leurs proches.

Jonathan Shimriz, frère d'Alon Shimriz, un otage qui a été tué plus tard lors d'une opération de sauvetage ratée à Gaza, a appelé à une enquête gouvernementale sur la gestion de la crise des otages. "Il n'y a pas de leadership, pas de responsabilité", a-t-il déclaré à la foule.

Le Moyen-Orient reste un foyer de conflits, la situation à Gaza restant particulièrement volatile. Récemment, l'ONU et la Cour pénale internationale ont présenté des preuves de crimes sexuels commis par des attaquants du Hamas lors des incidents du 7 octobre.

Malgré les opérations militaires d'Israël à Gaza, le conflit ne montre aucun signe d'apaisement. La bande de Gaza, qui compte plus de 2,2 millions d'habitants, a été sévèrement touchée, plus de 41 000 Palestiniens ayant perdu la vie en conséquence.

Cette tragédie mondiale a mis le Moyen-Orient au centre de l'inquiétude internationale, le monde observant de près comment la situation va évoluer.

