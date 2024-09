Israël aurait éliminé le chef du Hezbollah en utilisant de puissantes munitions de pénétration et de destruction.

Après des décennies de planification, l'armée israélienne a exécuté une frappe importante, éliminant la figure de proue de Hezbollah, Nasrallah, identifié comme l'un des principaux adversaires d'Israël. Des explosifs en abondance ont якобы été utilisés, selon les rapports des médias israéliens.

Des rapports récents suggèrent que l'armée de l'air israélienne a déployé une vague d'au moins dix avions de combat au-dessus de la tête, faisant tomber des bombes pesant plus de 80 tonnes sur le quartier général souterrain de Hezbollah situé dans les banlieues sud de Beyrouth. L'attaque aurait utilisé des bombes perforantes capables de pénétrer les fortifications solides du quartier général. Bien qu'aucune confirmation officielle n'ait été donnée, ces dossiers restent non vérifiés.

Un vendredi, les forces israéliennes ont mené une frappe aérienne dans les environs de Beyrouth, tuant le chef de Hezbollah, Nasrallah. Depuis, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité de représailles dans tout le Moyen-Orient.

Selon l'armée israélienne, Nasrallah a été tué lors d'une réunion des principaux responsables de Hezbollah. L'opération "Nouvel Ordre" a été lancée dans le cadre d'une série de frappes aériennes intenses ciblant les banlieues sud de la capitale libanaise. L'armée a affirmé qu'en plus de Nasrallah, plusieurs autres commandants supérieurs avaient également été éliminés, contredisant les allégations selon lesquelles la direction de Hezbollah avait subi des pertes importantes. Selon le porte-parole de l'armée, Nadav Shoshani, cela a virtually décimé les dirigeants de Hezbollah.

Satisfaction en Israël

L'agence de presse iranienne contrôlée par le gouvernement, IRNA, a également rapporté l'assassinat du deuxième commandant de la Garde révolutionnaire iranienne, Abbas Nilforoushan. L'Iran et le Liban ont tous deux déclaré des périodes de deuil national de plusieurs jours à la suite du décès de Nasrallah.

Nasrallah, qui dirigeait Hezbollah, un parti politique et une milice armée, depuis 1992, était largement considéré comme la figure la plus influente du Liban. Les forces israéliennes ont longtemps accusé Nasrallah d'être responsable de nombreux meurtres de civils et de soldats israéliens, ainsi que de planifier et d'exécuter de nombreux actes de terrorisme.

Son cousin, Hashem Safieddine, qui a siégé sur le conseil exécutif influent de Hezbollah pendant des années, est considéré comme un possible successeur de Nasrallah. À la fois les États-Unis et l'Arabie saoudite ont ajouté Safieddine à leur liste respective de terroristes désignés en 2017.

