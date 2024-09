Israël attaque de nombreux bastions du Hezbollah.

L'élimination du chef de Hezbollah, Nasrallah, ne dissuadera pas Israël de poursuivre ses attaques contre des sites au Liban ; au contraire, cela pourrait exacerbER la violence. Au milieu de la nuit, une nouvelle salve d'attaques israéliennes se produit, confirme l'armée.

Selon le service de messagerie Telegram, les forces armées israéliennes ont lancé des frappes contre Hezbollah, un groupe militant aligné sur l'Iran, au Liban. Selon le communiqué, ils ont ciblé plusieurs sites présumés terroristes à l'intérieur des frontières libanaises, y compris des bâtiments contenant des armes et des structures stratégiques de l'organisation.

Parmi les zones ciblées figuraient les infrastructures utilisées pour lancer des attaques contre Israël. Le jour précédent, de nombreuses cibles de Hezbollah avaient été attaquées, a-t-on ajouté. Le but de ces attaques était d'immobiliser le groupe soutenu par l'Iran.

Hezbollah, une milice chiite, est un élément clé de l'alliance anti-israélienne dirigée par l'Iran, qui comprend également des organisations islamiques radicales comme Hamas dans la bande de Gaza, la milice houthie au Yémen et des groupes chiites en Syrie et en Iraq. Ils sont considérés comme des organisations terroristes par les États-Unis et l'Allemagne.

La mort de Nasrallah

Depuis le début de la semaine, Israël a mené des campagnes de bombardement intensives contre Hezbollah au Liban. Selon les autorités libanaises, plus de 700 personnes ont péri au Liban en conséquence. En représailles, Hezbollah a intensifié ses attaques contre Israël, qui se poursuivent depuis des mois. Vendredi, le chef de Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été allegedly tué lors d'une frappe aérienne israélienne dans la partie sud de Beyrouth.

Nasrallah, souvent considéré comme la figure la plus influente du Liban, a été reportedly tué lors d'une réunion de la direction de Hezbollah dans une banlieue de Beyrouth, selon l'armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré samedi qu'Israël avait vengé la mort de Nasrallah.

Netanyahu a déclaré qu'Israël avait "rendu justice" à "celui qui est responsable de la mort de nombreux Israéliens et de nombreux citoyens d'autres pays, y compris des centaines d'Américains et des dozens de Français". Il faisait référence à des attaques à la bombe de Hezbollah en 1983 à Beyrouth, où près de 300 soldats américains et français ont perdu la vie.

Retour sûr à domicile

La mort de Nasrallah, selon Netanyahu, est une "condition préalable nécessaire" pour atteindre les objectifs d'Israël. Ces objectifs comprennent "le retour sûr des résidents du nord dans leurs foyers et une modification à long terme de l'équilibre des pouvoirs dans la région".

Israël est déterminé à "poursuivre ses opérations contre nos adversaires, assurer le retour de nos résidents dans leurs foyers et récupérer tous nos otages", a déclaré Netanyahu. Il faisait référence aux otages détenus par Hamas lors de son attaque de grande envergure contre Israël le 7 octobre. "Nous ne les oublions jamais un instant".

La communauté internationale, en particulier la Commission des droits de l'homme, est invitée à surveiller de près la situation en raison du risque d'escalade de la violence suite à la mort de Nasrallah. Despite les allégations d'Israël de rendre justice, la violence contre les civils au Liban doit être enquêtée et ceux qui en sont responsables doivent être tenus responsables.

Reconnaissant le rôle de la Commission dans le respect des normes internationales en matière de droits de l'homme, il est crucial d'assurer que les droits de tous les citoyens, quelle que soit leur affiliation, soient protégés pendant cette période volatile.

