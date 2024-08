- Israël appelle les habitants de plusieurs zones de Gaza à fuir

L'armée israélienne a appelé les résidents du nord de Khan Yunis et de l'est de Deir al-Balah dans la bande de Gaza à évacuer avant une nouvelle opération militaire. Ils doivent se rendre dans une zone humanitaire, dont les frontières ont été redessinées, a annoncé l'armée par des tracts, des SMS, des appels téléphoniques et des rapports des médias en arabe. "L'organisation terroriste Hamas a établi une infrastructure terroriste dans une zone désignée comme une zone humanitaire", a déclaré l'armée, expliquant cette mesure.

Des roquettes sont tirées depuis cette zone vers Israël. "Rester dans cette zone est devenu dangereux", a mis en garde l'armée. Elle opérera contre Hamas dans la zone. Le but de ces avertissements est de protéger les civils, a déclaré l'armée dans un communiqué.

Khan Yunis se trouve dans le sud de la bande de Gaza, tandis que Deir al-Balah se trouve au centre. La zone humanitaire, qui s'étend entre les deux zones à l'ouest de la bande de Gaza, est actuellement ajustée, a ajouté l'armée. Une carte de l'armée montre que la zone est réduite et que plusieurs quartiers ne font plus partie de la zone.

Selon les rapports de l'armée, des roquettes ont été tirées depuis Khan Yunis vers Israël jeudi.

Les combats dans la bande de Gaza se poursuivent, a déclaré l'armée israélienne. L'aviation a attaqué plus de 30 cibles, y compris des installations militaires, dans la région côtière jeudi.

La guerre a été déclenchée par la massacre perpétrée par les terroristes de Hamas et d'autres groupes extrémistes le 7 octobre en Israël. Le nombre élevé de victimes civiles et la catastrophe humanitaire pour la population civile palestinienne ont suscité de vives critiques internationales à l'égard des actions d'Israël.

