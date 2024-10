Israël annonce le début d'une opération terrestre restreinte au Liban

L'armée israélienne a lancé une opération terrestre "mesurée et ciblée" au Liban, selon les rapports américains. Des villages sont apparemment touchés par des raids.

L'armée israélienne a annoncé le lancement d'une opération terrestre "mesurée et ciblée" au Liban, visant les objectifs du Hezbollah dans la partie sud du pays voisin. Des villages proches de la frontière israélienne sont touchés par des invasions terrestres "ciblées", selon le communiqué militaire. Ces cibles ont été considérées comme une "menace immédiate" pour les communautés israéliennes situées dans le nord d'Israël. Le Hezbollah a reconnu avoir lancé une attaque contre des soldats israéliens près de la frontière.

Précédemment, l'armée israélienne a révélé que la planification de l'opération était en cours depuis plusieurs mois et avait été approuvée par la direction politique. Israël et le militia chiite libanais, le Hezbollah, ont échangé des tirs de roquettes ou d'artillerie à la frontière depuis le début du conflit de Gaza il y a environ un an.

Juste quelques heures avant, les États-Unis ont confirmé une opération terrestre correspondante d'Israël. Selon Reuters, des sources de la sécurité libanaise ont déclaré que l'armée libanaise s'était retirée de la frontière avec Israël, ses soldats étant maintenant stationnés à cinq kilomètres au nord de celle-ci.

L'armée israélienne a déclaré que l'opération terrestre visait à contrer les activités du Hezbollah, sous-entendant une phase continue de combat. Avec les villages frontaliers visés, les résidents craignent une escalade de combat en raison des invasions terrestres de l'armée.

