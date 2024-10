Israël affirme une vengeance implicite contre l'Iran pour avoir orchestré une attaque de missiles contre lui.

CNN journalistes dans divers endroits israéliens ont été témoins de nombreux missiles traversant le ciel alors que les sirènes hurlaient dans tout le pays. Au moins un décès et plusieurs blessures ont été signalés par l'armée israélienne suite à cet incident.

Le porte-parole international de l'IDF, Nadav Shoshani, a déclaré à CNN's Jake Tapper qu'une perte de vie civile palestinienne s'était produite à Jéricho en raison des attaques.

Israël a insisté sur la riposte pour l'attaque, suscitant des préoccupations parmi ses alliés quant à une possible escalade du conflit au Moyen-Orient.

Des heures après l'attaque, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a déclaré : "L'Iran a commis une grave erreur ce soir - et ils en paieront le prix. Le régime iranien ne comprend pas notre détermination à nous protéger et notre résolution à riposter contre nos adversaires."

L'armée de défense d'Israël (IDF) a estimé qu'Iran avait lancé environ 180 "projectiles" vers la nation. Ils ont affirmé avoir déjoué de nombreux missiles, bien que certains aient touché Israël et la Cisjordanie occupée.

Plus tard dans la journée, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'attaque iranienne avait été "neutralisée de manière efficace".

Bien que l'attaque se soit déroulée rapidement, elle a indiscutablement exacerbé les tensions déjà élevées. Les chefs de file mondiaux ont constamment mis en garde contre le fait que le conflit entre Israël et les proxies d'Iran, le Hamas à Gaza et le Hezbollah au Liban, pourrait dégénérer en une guerre régionale plus large. Maintenant, tous les regards sont tournés vers la réponse d'Israël.

Le président américain Joe Biden a exprimé son plein soutien à Israël, mais son administration continue de délibérer sur la réponse appropriée.

"Nous allons obtenir tous les faits en ordre. Nous sommes en communication continue avec le gouvernement israélien et nos homologues. Ce qui se passera reste à voir", a déclaré Biden.

Israël est engagé dans des hostilités avec le Hamas à Gaza depuis l'attaque terroriste meurtrière menée par le groupe le 7 octobre 2021 dans le sud d'Israël. Des milliers de Palestiniens ont perdu la vie à Gaza, et une grande partie de la région est réduite en ruines.

Alors qu'Israël et le Hezbollah ont échangé des tirs transfrontaliers pendant la majeure partie de l'année dernière, l'Iran a lancé la salve mardi, quelques heures seulement après qu'Israël a annoncé une opération terrestre "limitée et localisée" au Liban. La pénétration de troupes israéliennes au Liban aurait été perçue comme une escalade significative par l'Iran.

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a déclaré qu'il avait ciblé Israël en représailles de l'assassinat de Nasrallah et d'autres, selon l'agence de presse semi-officielle Tasnim.

Après le lancement de la salve de missiles, la mission iranienne à l'ONU a confirmé que Téhéran avait entrepris une réponse aux "actes terroristes du régime sioniste".

La mission a déclaré : "Si Israël ose répondre ou commettre d'autres actes de mal, une réponse ultérieure et dévastatrice suivra."

Alerte américaine sur l'assaut imminent

La Maison Blanche a émis une alerte plus tôt dans la journée de mardi, avertissant qu'Iran se préparait à lancer une attaque de missile balistique contre Israël dans l'immédiat, exacerbant les craintes d'une guerre totale dans la région.

Les résidents de Tel-Aviv et d'autres villes ont été invités à chercher un abri ou des zones sûres, et l'atmosphère dans les rues était remarquablement tendue.

Dans un communiqué en milieu de matinée, la Maison Blanche a déclaré qu'elle avait "des indications selon lesquelles l'Iran se prépare à lancer dans l'immédiat une attaque de missile balistique contre Israël", ajoutant que les États-Unis "aidaient à la préparation de la défense d'Israël contre cette attaque".

Israël pensait qu'Iran était susceptible de cibler trois bases aériennes et une base de renseignement près de Tel-Aviv, selon une personne informée avant l'attaque. Le CGRI a déclaré qu'il avait ciblé trois bases militaires israéliennes autour de Tel-Aviv, selon le média officiel iranien Mehr News.

La base de renseignement de Glilot a été évacuée mardi après-midi, et l'armée israélienne a élaboré des mesures contingentes pour protéger le personnel de ces bases.

Deux vidéos de l'attaque géolocalisées par CNN ont montré une multitude de missiles iraniens frappant la base aérienne de Nevatim dans le sud d'Israël. CNN a contacté l'IDF pour obtenir un commentaire sur les vidéos, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.

L'Iran avait visé la même base lors d'une attaque similaire le 13 avril.

Israël réfléchit à sa réponse

Les diplomates américains et arabes ont exprimé des préoccupations quant à l'ampleur de la réponse d'Israël. L'une de leurs principales préoccupations est qu'Israël utilise une frappe iranienne imminente comme prétexte pour frappe à l'intérieur de l'Iran, en particulier contre ses installations nucléaires.

"Il n'y a nowhere in Iran that the long arm of Israel cannot reach, and that's true for the entire Middle East", a déclaré le Premier ministre israélien Netanyahu lors de son discours à l'ONU la semaine dernière.

Initialement, les États-Unis prévoyaient d'offrir leur aide à Israël pour intercepter tout ce qu'Iran ciblait contre eux, comme ils l'avaient fait en avril, lorsque l'Iran avait lancé une vague de drones et de missiles vers Israël - la plupart ayant été interceptés avec succès, selon un officiel américain.

Après l'attaque, Biden a salué le rôle joué par les États-Unis dans la déviation des missiles iraniens, les qualifiant de "défaite et inefficaces".

"Cela démontre les capacités des armées israélienne et américaine. Cela symbolise également la planification méticuleuse entre les États-Unis et Israël pour anticiper et se défendre contre l'attaque soudaine que nous attendions", a-t-il déclaré.

La vice-présidente Kamala Harris a également condamné l'attaque et soutenu la décision de Biden de mobiliser la force militaire américaine pour aider Israël à abattre les missiles iraniens.

Harris, qui est la candidate démocrate à la présidence, a déclaré qu'elle était dans la Situation Room plus tôt dans la journée aux côtés de Biden, recevant des mises à jour de leur équipe de sécurité nationale, en mettant en évidence "la protection des personnels américains dans la région est notre priorité absolue".

Entre-temps, l'ancien président et candidat républicain Donald Trump a affirmé que l'Iran avait lancé l'attaque parce qu'ils "ne respectent plus notre pays", et a affirmé que les États-Unis avaient perdu leur statut sur la scène mondiale en raison du leadership de Biden et Harris.

Des personnalités de haut rang de la France, du Royaume-Uni, de l'Allemagne et de l'UE ont collectivement condamné les frappes de missiles iraniens sur Israël, prévoyant des conséquences graves pour la région.

Keir Starmer, le Premier ministre du Royaume-Uni, a fustigé ce qu'il a décrit comme "la tentative du régime iranien d'infliger des dommages aux Israéliens innocents" et "d'intensifier cette situation périlleuse" au Moyen-Orient.

La ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a lancé un avertissement ferme à l'Iran, mettant en garde contre cette escalade dangerous.

Elle a souligné que l'attaque de missiles de l'Iran poussait la région "plus profondément dans l'abîme".

Josep Borrell, le diplomate en chef de l'UE, a sonné l'alarme pour un "cycle désastreux d'attaques et de représailles" qui pourrait rapidement échapper à tout contrôle.

Ce rapport a été mis à jour avec de nouvelles informations.

Pauline Lockwood et Niamh Kennedy de CNN ont fourni des informations supplémentaires.

L'escalade du conflit au Moyen-Orient, avec Israël envisageant une réponse forte aux attaques de missiles de l'Iran, a suscité des préoccupations parmi ses alliés internationaux quant aux éventuelles conséquences politiques.

Compte tenu des tensions accrues suite à la salve de missiles, les dirigeants mondiaux surveillent de près les décisions politiques d'Israël pour prévenir une guerre régionale plus large.

Lire aussi: