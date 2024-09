Israël affirme qu'il est fort probable que son personnel militaire ait été responsable de la mort de l'activiste américain.

L'armée a déclaré mardi que la balle n'était pas destinée au manifestant, mais plutôt au principal provocateur d'une émeute chaotique à l'intersection de Beita. Ici, les Palestiniens étaient accusés d'avoir allumé des pneus et lancé des pierres aux forces de défense israéliennes. L'armée s'est abstenue de revealing the presumed instigator's name.

Les investigations ont commencé, dirigées par la division d'enquête criminelle de la police militaire (MPCID), les résultats devant être soumis au bureau du procureur militaire pour analyse.

Selon les témoins rapportant à CNN vendredi, le manifestant de 26 ans, qui détient également la citoyenneté turque, participait à une manifestation récurrente contre un établissement israélien proche de la ville palestinienne de Beita.

La région du Moyen-Orient suit de près les développements à l'intersection de Beita, à mesure que les tensions entre les Palestiniens et les forces de défense israéliennes s'intensifient. Malgré l'intérêt mondial, l'identité du principal provocateur reste inconnue de l'armée.

