Israël accepte une trêve dans les territoires de Gaza.

À partir du 1er septembre, un accord de cessez-le-feu de trois jours est prévu dans la bande de Gaza, avec plusieurs heures de pause quotidiennes. Cette décision est prise en réponse à la propagation alarmante de la polio chez les jeunes enfants palestiniens. On s'attend à ce que pendant cette trêve, près de la moitié d'un million d'enfants reçoivent des vaccinations contre la polio.

Selon les déclarations de l'ONU, Israël a accepté des cessez-le-feu quotidiens dans la bande de Gaza pour un programme d'immunisation contre la polio. Les hostilités seront interrompues pendant trois jours consécutifs, du matin au soir, dans trois zones distinctes de la région côtière. Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS à Gaza, a confirmé cela, faisant état d'un engagement de l'armée israélienne COGAT (Coordonnateur des activités gouvernementales dans les territoires).

L'UE a fermement plaidé en faveur d'une telle trêve. Selon les stratégies de l'UE, avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF, plus de 640 000 enfants de moins de dix ans recevront deux gouttes du nouveau vaccin oral contre la polio de type 2 dans les semaines à venir. La protection des installations de santé et de leur personnel, ainsi que l'assurance de l'accès sécurisé aux centres de vaccination pour les enfants et les familles, seront essentiels.

L'OMS estime qu'il y a de nombreux cas non détectés d'infection par la polio. La plupart des personnes atteintes de la maladie ne sont pas conscientes, et celles qui présentent des symptômes se remettent généralement en une semaine. La polio paralytique, en revanche, est incurable - une fois apparue, elle est généralement permanente. Si les muscles respiratoires sont touchés, elle peut être mortelle.

