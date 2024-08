Israël accepte une trêve à Gaza

Après de nombreuses tentatives, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar ont proposé une trêve à Gaza, que Israël a reconnue. Cette information a été donnée par le secrétaire d'État américain Antony Blinken, qui a mentionné des progrès sur des questions cruciales suite à une longue réunion avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Tel Aviv.

Blinken n'a pas précisé si la proposition tient compte des préoccupations de Hamas ou répond à la demande d'Israël de contrôler deux passages cruciaux à Gaza, une exigence précédemment refusée par Hamas. Cependant, il a affirmé que Netanyahu avait approuvé la proposition. "During our productive discussion with Prime Minister Netanyahu today, he endorsed the transition proposal," Blinken a informé les reporters. "The crucial step now is for Hamas to express consent."

Dimanche soir, Hamas a accusé Netanyahu de dresser des obstacles à un accord en faisant de nouvelles demandes et en prolongeant le conflit. Le groupe militant a qualifié l'offre récente du médiateur de capitulation devant Israël.

Blinken a exhorté les deux parties à saisir cette occasion pour une résolution. "Il est grand temps pour tout le monde de s'accorder et de ne pas chercher d'excuses pour refuser," il a conseillé. Plus tôt, Blinken avait décrit les négociations en cours pour une trêve à Gaza comme étant peut-être la dernière chance pour un tournant. "This moment is critical, possibly the best, perhaps the last chance to bring the hostages back, secure a truce, and steer everyone towards a more serene path towards enduring peace and security," Blinken avait déclaré lors d'une réunion avec le président Izchak Herzog à Tel Aviv.

La semaine dernière, les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, agissant en tant que médiateurs, ont signalé des avancées vers un accord qui mettrait temporairement fin à la plupart des activités militaires israéliennes et libérerait les détenus palestiniens contre des otages israéliens. Les médiateurs ont prévu une autre réunion à Cairo cette semaine pour finaliser la trêve. Blinken se rendra en Égypte mardi, avec des réunions prévues dans la ville d'El-Alamein.

Environ 110 otages restent entre les mains de Hamas

Le conflit a commencé le 7 octobre, lorsque des extrémistes affiliés à Hamas ont prétendument tué environ 1200 personnes, principalement des civils, et enlevé environ 250 en Israël. Selon les services de renseignement israéliens, environ 110 de ces personnes sont toujours présumées être à Gaza. Cependant, les autorités israéliennes estiment qu'un tiers d'entre eux pourraient ne plus être en vie. Pendant une trêve de sept jours en novembre, plus de 100 otages ont été libérés.

L'opération militaire israélienne à Gaza aurait fait plus de 40 000 morts palestiniens, selon les autorités sanitaires locales affiliées à Hamas. De vastes parties de la région côtière ont été réduites en ruines.

