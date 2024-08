- Israël accepte la proposition de cessez-le-feu

Selon le secrétaire d'État américain, Antony Blinken, Israël a accepté la récente proposition de cessez-le-feu soutenue par les États-Unis à Gaza. Toutefois, il incombe maintenant à Hamas d'accepter cette trêve, a déclaré Blinken lors de sa visite en Israël. Auparavant, Blinken avait eu une réunion de trois heures avec le Premier ministre israélien Benny Netanyahu. Après la réunion, Blinken a décrit celle-ci comme productive.

Blinken a déclaré qu'il s'était rendu au Moyen-Orient dans le but de renforcer les efforts de cessez-le-feu à Gaza et de faire libérer les otages "dans un avenir proche". Il a souligné l'importance d'atteindre cet objectif.

Au cours d'une séance matinale avec le président israélien Izchak Herzog à Tel-Aviv, Blinken a déclaré : "C'est un moment crucial, peut-être le meilleur, voire le dernier, pour récupérer les otages, établir un cessez-le-feu et guider tout le monde vers un chemin menant à une paix et une sécurité durables."

Plus tard dans la journée, Blinken a rencontré Netanyahu à Jérusalem. La discussion a duré trois heures, selon les médias israéliens. Il s'agit de la neuvième visite de Blinken en Israël depuis le début du conflit de Gaza, il y a plus de dix mois. Selon le département d'État américain, Blinken restera dans la région jusqu'à mardi, puis se rendra d'Israël en Égypte.

Au cours de sa visite au Moyen-Orient, Blinken s'est principalement concentré sur les efforts pour renforcer les tentatives de cessez-le-feu dans la bande de Gaza, a-t-il déclaré. De plus, il a mis en évidence l'importance de cette trêve dans le contexte plus large du Moyen-Orient, en soulignant le potentiel d'une résolution pacifique et d'une amélioration de la sécurité dans la région.

