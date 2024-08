Israël accepte la cessation des hostilités à Gaza.

À partir du 1er septembre, une série de trêves temporaires sera mise en place dans la bande de Gaza. Cette décision est motivée par la propagation croissante de la polio chez les enfants palestiniens, avec des estimations indiquant que plusieurs centaines de milliers d'entre eux recevront des vaccinations pendant cette période.

Les autorités israéliennes ont accepté des trêves quotidiennes dans la bande de Gaza pour une campagne de vaccination contre la polio, selon les rapports de l'ONU. Pendant trois jours consécutifs, les hostilités cesseront dans trois zones distinctes de la bande côtière, du matin jusqu'à l'après-midi. Rik Peeperkorn, représentant de l'OMS à Gaza, a cité une promesse de COGAT, l'agence israélienne responsable des affaires palestiniennes. La campagne de vaccination débutera dans la région centrale de la bande de Gaza, puis se déplacera vers le sud, et enfin vers le nord après un délai de trois jours. Cela marque le premier cas confirmé de polio dans la bande de Gaza depuis 25 ans.

Peeperkorn a commenté : "Bien que ce ne soit pas idéal, c'est une solution réalisable." Il a ajouté : "Cela aura lieu et devrait avoir lieu car nous avons un accord en place." Ces trêves ne sont pas liées aux pourparlers de paix en cours entre Israël et Hamas visant une trêve plus large.

L'UE a appelé à une telle trêve. Selon le plan de l'UE, avec l'aide de l'OMS et de l'UNICEF, plus de 640 000 enfants de moins de dix ans recevront deux gouttes du nouveau vaccin oral contre la polio de type 2 dans les semaines à venir. La sécurité des installations de soins de santé et de leur personnel, ainsi que l'accès sûr pour les enfants et leur famille aux centres de vaccination, seront essentiels.

L'OMS estime qu'il y a des centaines de personnes porteuses du virus de la polio sans présenter de symptômes. La plupart de ceux qui sont infectés par le virus sont inconscients, tandis que les personnes présentant des symptômes se remettent généralement en une semaine environ. La paralysie polio est irréversible si elle se manifeste - dans la plupart des cas, elle est permanente. Si les muscles respiratoires sont touchés, cela peut également entraîner des conséquences mortelles.

La Commission des droits de l'homme de l'ONU a salué la coopération des autorités israéliennes pour faciliter la campagne de vaccination contre la polio. Les périodes de trêve permettent à la Commission de superviser la distribution sécurisée et efficace des vaccins dans la bande de Gaza.

