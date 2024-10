Israël a l'intention de répondre à l'agression iranienne.

Le mardi, l'Iran a lancé environ 200 roquettes vers Israël. Depuis, la communauté internationale attend la réponse d'Israël à cette provocation de leur militaire. Un porte-parole militaire a confirmé que des plans d'action de représailles sont actuellement en cours.

Les Forces de Défense d'Israël (FDI) se préparent apparemment à une riposte contre l'Iran, suite à leur attaque sans précédent et non provoquée contre les civils israéliens et la nation elle-même. Un représentant militaire anonyme a partagé ces informations. Les détails sur la nature et le calendrier précis de la réponse n'ont pas été divulgués.

Selon un rapport du journal israélien de gauche "Haaretz", citant l'armée, la riposte devrait être importante. L'armée se préparerait apparemment à une attaque significative contre l'Iran suite à l'attaque de roquettes depuis Téhéran cette semaine. Il est intéressant de noter que l'Iran pourrait lancer plus de roquettes sur le territoire israélien après la réponse israélienne, selon le journal.

Environ 200 roquettes ont été lancées par l'Iran contre Israël mardi soir, selon des sources israéliennes. Israël a menacé l'Iran suite à l'attaque de roquettes. L'Iran affirme que l'attaque était une réponse, entre autres choses, à la mort du chef du militia pro-iranien Hezbollah, Hassan Nasrallah, dans une frappe aérienne israélienne à Beyrouth.

Hezbollah, un groupe soutenu par l'Iran, a ouvert un deuxième front contre Israël avec des attaques régulières de roquettes depuis le Liban juste après l'attaque violente du Hamas islamique contre Israël le 7 octobre 2020. Ces derniers jours, les tirs de roquettes de Hezbollah à la frontière se sont intensifiés, en particulier après la mort de Nasrallah.

Les paragraphes suivants s'appliquent aux actions de représailles attendues d'Israël, car elles sont censées être une réponse directe à l'attaque de roquettes de l'Iran. La communauté internationale suit de près la situation et est prête à mettre en œuvre les dispositions appropriées en réponse à toute escalade des hostilités.

Lire aussi: