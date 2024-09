Israël a identifié un nouvel objectif pour le conflit

Les tensions entre Israël et le mouvement chiite libanais Hezbollah s'intensifient, laissant présager un conflit plus large à l'horizon. Suite à une réunion avec l'émissaire américain Amos Hochstein, le ministre israélien de la Défense Joav Galant a suggéré que le retour des citoyens israéliens déplacés dans la région du nord nécessitait une "opération militaire".

Le conseil de sécurité d'Israël a identifié le retour des résidents comme une priorité de guerre contre Hamas dans la bande de Gaza. Israël s'engage à poursuivre cet objectif, selon le bureau du Premier ministre. Auparavant, les objectifs de guerre d'Israël étaient dirigés vers la démantèlement des capacités militaires de Hamas, le renversement de leur appareil gouvernemental, la libération de tous les otages et l'assurance que la bande de Gaza ne représente plus une menace pour Israël à l'avenir.

Hezbollah, soutenu par l'Iran, a attaqué Israël depuis le début du conflit de Gaza il y a un an, promettant de cesser ses attaques uniquement lorsque un cessez-le-feu sera mis en place dans Gaza. Le conflit a entraîné la mort de 623 personnes au Liban, dont au moins 141 civils. Du côté israélien, y compris sur les hauteurs du Golan, 24 soldats et 26 civils ont péri.

Israël demande le retrait de Hezbollah

Israël souhaite que les combattants de Hezbollah se retirent au nord de la rivière Litani, à 30 kilomètres de la frontière - une limite déterminée par une résolution de l'ONU suite au dernier conflit majeur entre Israël et Hezbollah en 2006. Cependant, au fil des ans, les combattants de Hezbollah se sont aventurés plus près de la zone frontalière, et les Casques bleus de l'ONU sont impuissants à intervenir.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu est de plus en plus sous pression pour permettre le retour des citoyens israéliens déplacés dans leurs foyers. Les extrémistes juifs réclament le rétablissement de la zone de sécurité israélienne dans le sud du Liban, abandonnée en 2000.

Délégation du département d'État américain en Égypte

Dans ce contexte, les États-Unis cherchent à négocier un cessez-le-feu dans Gaza, dans l'espoir que cela puisse faciliter une désescalade entre Israël et Hezbollah. Le secrétaire d'État américain Antony Blinken se rendra en Égypte du mardi au jeudi pour discuter des efforts de cessez-le-feu et de la libération des otages détenus par Hamas. Blinken ne visitera pas Israël cette fois-ci, selon les sources de presse. Les États-Unis sont le principal allié d'Israël.

Une solution diplomatique est "la meilleure approche" pour permettre aux citoyens des deux côtés de la frontière de retourner chez eux, a déclaré le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller. "Nous continuerons à plaider en faveur d'une solution diplomatique", a-t-il déclaré. "Nous croyons fondamentalement que c'est dans l'intérêt de tous les partis."

Cependant, le ministre israélien de la Défense Galant a exprimé des doutes sur la viabilité d'une solution diplomatique dans le conflit avec Hezbollah lors de sa réunion avec le médiateur américain Hochstein. Galant a déclaré que les chances d'une résolution diplomatique du conflit diminuaient en raison de l'affiliation de Hezbollah avec Hamas et de leur détermination à maintenir le conflit. Le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré lors de sa réunion avec Hochstein que les résidents de la région frontalière ne pouvaient pas revenir "sans un changement significatif de la situation sécuritaire du nord". Hochstein travaille depuis plusieurs mois pour apaiser la situation volatile à la frontière entre Israël et le Liban. Selon les médias israéliens et américains, Hochstein a mis en garde les dirigeants israéliens contre les conséquences catastrophiques d'une guerre plus large qui pourrait dépasser la région.

L'arsenal impressionnant de Hezbollah

Hezbollah dispose d'une estimation de 150 000 roquettes, drones et missiles de croisière. Par rapport au dernier conflit majeur avec Israël en 2006, Hezbollah a considérablement renforcé son arsenal, disposant maintenant de la capacité d'infliger des dommages importants à Israël. Comme Hamas dans la bande de Gaza, Hezbollah a construit un système de tunnels souterrains au Liban, à partir desquels le militia peut lancer des opérations. Hezbollah pourrait lancer des milliers de roquettes par jour sur les villes israéliennes, causant des dommages généralisés à l'infrastructure essentielle. De plus, une telle guerre aurait des conséquences graves non seulement pour Israël, mais aussi pour le Liban économiquement et politiquement en difficulté.

Le président iranien Massoud Peseschkian accuse Israël de chercher à entraîner l'Iran dans un conflit régional. Peseschkian a cité l'assassinat du chef externe de Hamas, Ismail Haniyah, à la capitale iranienne Téhéran il y a environ six semaines, comme la cause de l'agressivité d'Israël. "Israël cherche à nous impliquer dans une guerre régionale par l'assassinat de Haniyah. Nous conservons notre droit à nous défendre (...), a déclaré Peseschkian lors de sa première conférence de presse après son inauguration.

Il a réaffirmé la position de l'Iran contre la poursuite de l'armement nucléaire et défendu son programme de missiles. "Si nous n'avons pas de missiles, ils (Israël) nous bombarderont comme à Gaza n'importe quand. Nous ne renoncerons pas à notre capacité de défense", a déclaré le chef du gouvernement. Depuis la révolution islamique en 1979, les États-Unis et Israël sont les ennemis jurés de l'Iran. Les groupes militants hostiles à Israël, tels que Hamas et Hezbollah, sont financés par Téhéran.

Depuis l'éclatement du conflit de Gaza il y a un an, une conflagration menace la région. Le conflit de Gaza a été déclenché par la massacre perpétrée par les terroristes de Hamas et d'autres groupes extrémistes, tuant plus de 1200 personnes en Israël le 7 octobre de l'année dernière.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant à l'escalade des tensions entre Israël et Hezbollah, appelant à une désescalade et à une résolution pacifique du conflit. L'Union européenne, en tant que joueur international important, a exprimé son soutien à une solution diplomatique, soulignant l'importance d'éviter un conflit plus large qui pourrait avoir des implications généralisées.

