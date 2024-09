Israël a démontré sa préparation à une confrontation contre le Hezbollah après deux attaques explosives.

L'angoisse, l'inquiétude et la tristesse ont envahi la nation, alors que les gens se débattent avec les événements impensables et se demandent comment ces attaques ont pu se produire, d'où venaient les engins et si ce développement récent pourrait déclencher une guerre à plus grande échelle au Moyen-Orient.

Au moins 22 personnes, dont des enfants, ont péri, selon les autorités libanaises qui ont attribué les attaques à Israël. En outre, des milliers de personnes ont été blessées, de nombreuses victimes étant grièvement atteintes et handicapées suite à l'explosion d'appareils de communication à l'extérieur de leur corps ou à proximité immédiate.

Jusqu'à présent, Israël a gardé le silence sur la question, refusant de faire tout commentaire public sur la situation. Cependant, un avertissement énigmatique a été émis mercredi, laissant entendre le début d'une "nouvelle ère" d'hostilités - une reconnaissance implicite de son éventuelle implication.

Faisons le point sur ce que nous savons jusqu'à présent :

Que s'est-il passé, quand et où ?

L'attaque initiale a eu lieu mardi après-midi, lorsque des talkies-walkies ont explosé simultanément dans plusieurs localités du Liban, notamment la capitale Beyrouth et divers endroits de la vallée de la Bekaa, bastions de l'organisation militante chiite Hezbollah.

Des vidéos ont capturé la stupeur et le carnage qui ont suivi dans les espaces publics et les rues. Par exemple, une vidéo de surveillance a montré un homme achetant des fruits dans un supermarché lorsque l'explosion a eu lieu, lui causant de graves douleurs et le laissant se tordre de douleur par terre.

Les événements tragiques ont mis les hôpitaux libanais sous pression, contraignant un personnel limité à s'occuper de centaines de patients bandés et ensanglantés. En raison de l'afflux de personnes blessées, de nombreux patients ont été laissés à terre en attendant des soins médicaux.

Une deuxième attaque a eu lieu mercredi, avec des talkies-walkies explosant aux abords de Beyrouth et dans la région sud du pays. Selon un compte rendu fourni par une source anonyme, un homme assistant à un enterrement de Hezbollah a vu un autre individu subir de graves blessures lorsque ses mains ont été désintégrées par une explosion de talkie-walkie intégré. L'incident a allumé de nombreux feux dans les maisons, les établissements commerciaux et les véhicules, entraînant des scènes de chaos et de la fumée dans les rues.

Pourquoi cibler le Liban maintenant ?

Hezbollah et Israël ont connu des décennies d'hostilité ouverte, mais leurs attaques l'un contre l'autre ont augmenté depuis le début du conflit à Gaza en octobre dernier, déclenché par l'attaque meurtrière de Hamas contre Israël.

Hezbollah est un élément important d'une alliance plus large dirigée par l'Iran, qui couvre divers pays, dont le Yémen, la Syrie, Gaza et l'Irak, et qui est engagée dans une lutte continue contre Israël et ses alliés depuis dix mois.

L'alliance a déclaré son intention de poursuivre les attaques contre les cibles israéliennes jusqu'à ce que la guerre à Gaza s'estompe, se réclamant de "front de soutien" pour les Palestiniens dans la bande, comme l'a déclaré un responsable de Hezbollah.

Israël a peut-être choisi ce moment chargé de tension pour mener ces attaques, croyant que Hezbollah avait détecté les capacités des talkies-walkies. Selon un responsable de la sécurité israélien, cela constituait une "situation utiliser ou perdre".

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu d'Israël pourrait également avoir cherché à renforcer le soutien intérieur. Les résidents de la région nord, évacués en raison des attaques répétées, ont de plus en plus exigé de retourner à leurs maisons situées près de la frontière, mettant la pression sur le gouvernement pour intervenir contre les menaces de roquettes de Hezbollah depuis le sud du Liban.

Mardi, Israël a annoncé son intention de faire du retour de ses citoyens du nord à leurs maisons le long de la frontière un nouvel objectif de guerre - une mesure largement considérée comme une nécessité politique.

Il reste de nombreuses questions sans réponse sur la méthode utilisée par Israël pour mener ces attaques cette semaine et l'origine des engins qui ont explosé.

Hezbollah maintient un niveau de secret Remarkable, et son leader a Previously urged families to discard their cellular devices to prevent infiltration from Israeli and American spyware. Cela peut expliquer pourquoi de nombreux membres de Hezbollah et leurs proches utilisent des appareils de communication sans fil à faible technologie comme les talkies-walkies.

Selon une source de sécurité libanaise, les talkies-walkies utilisés dans l'attaque ont été récemment acquis par Hezbollah, et le New York Times a rapporté qu'Israël a placé des charges explosives près de chaque batterie de l'appareil, ainsi qu'un commutateur de détonation à distance.

Une chaîne d'approvisionnement complexe a été retracée pour localiser l'origine des talkies-walkies, un itinéraire tortueux qui s'étendait de l'Asie à l'Europe. Les talkies-walkies découverts au Liban portaient le nom d'un fabricant taïwanais, mais la société a nié avoir fabriqué ou vendu les appareils, affirmant qu'ils avaient été fabriqués et distribués par une société hongroise basée à Budapest.

Les autorités hongroises ont également nié cela, qualifiant la société de Budapest de "intermédiaire commercial" sans installations de fabrication dans le pays. La société hongroise n'a pas répondu aux demandes d'informations de CNN, mais NBC News a rapporté que le PDG a confirmé avoir collaboré avec la société taïwanaise pour fabriquer les appareils, mais a nié les avoir fabriqués elle-même et a déclaré avoir servi d'"intermédiaire". CNN n'a pas pu confirmer sa déclaration.

L'adresse du siège de la société de Hong Kong est située dans une zone résidentielle, les locataires rapportant qu'ils voient rarement des employés entrer dans le bâtiment. Entre-temps, le Liban a déclaré que les talkies-walkies utilisés dans l'attaque étaient un modèle obsolète produit par la société japonaise ICOM.

Les appareils n'ont pas été fournis par un distributeur officiel, n'ont pas été correctement homologués et n'ont pas été soumis à l'approbation des services de sécurité, ont déclaré les autorités libanaises. La société ICOM, ICOM, a déclaré que le modèle avait été discontinué depuis des années et n'a pas pu vérifier si ceux utilisés au Liban étaient des contrefaçons ou expédiés directement de ses installations.

Les complexités de ces attaques en cours continuent de défier les enquêteurs et les leaders mondiaux, nécessitant une analyse exhaustive et objective de ce terrible tournant des événements.

Il est moins certain de quelle puissance de rétorsion Hezbollah pourrait disposer si plusieurs de ses membres sont blessés et que les canaux de communication critiques ne fonctionnent plus.

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, a semblé faire référence aux attaques lors d'une visite d'une base de l'armée de l'air mercredi, saluant les "résultats impressionnants" des forces armées et des services de renseignement.

"Nous entrons dans une nouvelle phase de ce conflit et nous devons nous y adapter", a-t-il déclaré.

Il semble que les officiels américains n'avaient pas été informés jusqu'à ce que des rapports sur les explosions soient rendus publics, selon trois sources proches de la situation. Les officiels israéliens ont informé les États-Unis d'une opération imminente au Liban mardi, mais ont gardé les détails secrets, ont expliqué les sources.

Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour les droits de l'homme a condamné les attaques, les qualifiant de violation du droit international humanitaire et réclamant une "enquête complète, équitable et transparente". Human Rights Watch a également convenu, insistant sur le fait que l'enquête devait être "immédiate" et "immédiatement entreprise".

Les journalistes de CNN Rob Picheta, Tamara Qiblawi, Christian Edwards, Mick Krever, Wayne Chang, Eric Cheung, Nectar Gan, Balint Bardi, Kara Fox, Oren Liebermann et Kylie Atwood ont tous contribué au reportage.

Au milieu de l'inquiétude internationale, le Moyen-Orient se retrouve au cœur des tensions géopolitiques, les attaques récentes au Liban pouvant potentiellement déclencher des conflits plus larges dans la région.

Compte tenu de la situation actuelle au Moyen-Orient, les chefs de file mondiaux surveillent de près les développements au Liban et la possibilité d'une escalade des hostilités entre Israël et le Hezbollah.

