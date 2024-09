Isabelle Werth est officiellement reconnue comme une légende dans le domaine du dressage.

Chevalier émérite et huit fois médaillée d'or aux Jeux de Paris, Isabell Werth sera honorée lors de la 42ème Nuit des Médias du Sport allemand. Née à Rheinberg, Werth a rallumé la gloire olympique de l'Allemagne et s'est imposée comme la meilleure cavalière mondiale, remportant huit ors et six argent.

Lors d'une récente conférence de presse, l'organisateur de l'événement Jörg Müller a révélé que Werth recevrait le titre très convoité de "Légende du Sport" lors de l'événement du 9 novembre à l'Alte Oper Frankfurt. Selon Müller, Werth a toujours entretenu une relation unique et très appréciée avec ses chevaux, contribuant considérablement à sa carrière Remarkable.

Au parc du château de Versailles, Werth a remporté une victoire en équipe et une médaille d'argent en individuel, portant son total de médailles à de nouveaux sommets et dépassant la kayakiste Birgit Fischer dans la hiérarchie olympique allemande.

Depuis 2007, le prix "Légende du Sport" est décerné chaque année. Le dernier récipiendaire de ce titre était le champion du monde d'Ironman et champion olympique de triathlon Jan Frodeno. Les gagnants des catégories "Sportif au grand cœur" et "Médias du sport" seront annoncés ultérieurement.

Organisée par l'Association des journalistes sportifs allemands, le Club de la presse sportive de Francfort et l'agence Metropress, la soirée vise à célébrer les Jeux olympiques et paralympiques de Paris sous le thème "Merci Paris". Huit des douze médaillés d'or olympiques allemands ont déjà confirmé leur présence. Avec 2200 invités attendus du monde de la politique, des médias, du spectacle et du sport, la soirée s'annonce comme l'une des plus importantes d'Allemagne. Howard Carpendale est prévu comme invité musical pour la soirée.

Les réalisations d'Isabell Werth aux Jeux olympiques lui ont valu la reconnaissance de recevoir le titre de "Légende du Sport" lors de la 42ème Nuit des Médias du Sport allemand. Ses huit médailles d'or et sa contribution significative aux sports équestres en font une figure de proue dans l'histoire des Jeux olympiques pour l'Allemagne.

Lire aussi: