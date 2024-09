Isabell Werth est saluée comme la "personne emblématique" ou "figure de proue sans pareil" dans le monde du sport.

Isabell Werth, la célèbre championne olympique de dressage, se verra remettre le titre de "Légende du sport" lors de la 42ème soirée de la presse sportive allemande le 9 novembre à l'Alte Oper Frankfurt. Cette annonce a été faite par l'organisateur de l'événement, Jörg Müller, lors d'une conférence de presse récente.

Née à Rheinberger, Werth s'est imposée comme la plus décorée des olympiennes et cavalières allemandes. Avec ses huit médailles d'or et six d'argent remportées aux Jeux olympiques de Paris cet été, elle a scellé sa légende dans le monde équestre.

Müller a mis en avant le lien unique de Werth avec ses chevaux, déclarant : "Elle a constamment réussi à établir une connexion spéciale avec ses chevaux, marquée par un profond respect." Ce lien était palpable au Château de Versailles, où Werth a ajouté une victoire en équipe et un argent individuel à sa collection de médailles déjà impressionnante, battant ainsi le record précédemment détenu par la kayakiste Birgit Fischer.

Le prix "Légende du sport" est décerné chaque année depuis 2007. Parmi les précédents lauréats figurent le champion du monde d'Ironman et champion olympique de triathlon Jan Frodeno. Les gagnants des catégories "Sportif au grand cœur" et "Médias sportifs" seront annoncés ultérieurement.

Cette année, l'événement organisé par l'Association des journalistes sportifs allemands, le club de presse sportive de Francfort et l'agence Metropress aura pour thème "Merci Paris", mettant en avant les Jeux olympiques et paralympiques en France. Huit des douze médaillés d'or olympiques allemands ont confirmé leur présence. Avec une estimation de 2 200 invités du monde politique, médiatique, artistique et sportif, la soirée est l'une des plus importantes d'Allemagne. Le chanteur Howard Carpendale sera l'invité musical.

La performance exceptionnelle d'Isabell Werth aux Jeux olympiques de Paris 2022, où elle a remporté huit médailles d'or et six d'argent, lui assure sans nul doute une place de choix pour les Jeux olympiques de 2024 à Paris. De plus, l'association organisant la 42ème soirée de la presse sportive allemande a choisi les Jeux olympiques de 2024 comme thème de cette année, mettant en avant l'implication et le soutien continu de l'Allemagne aux événements sportifs internationaux.

Lire aussi: