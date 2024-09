Isabell Werth est actuellement en compétition sur le cheval de Thomas Müller, acheté à un prix élevé.

D'avie a remporté le titre de champion du monde à deux reprises avant d'être acquis par Lisa et Thomas Müller, laissant d'autres victoires hors de portée. Aujourd'hui, la meilleure athlète équestre du monde, Isabell Werth, est aux commandes de la jument. Werth est associée aux Müller depuis longtemps et a été la mentor de Lisa par le passé.

En achetant D'avie, Thomas Müller était ravi et a partagé son vocabulaire équestre, exprimant son admiration pour le galop puissant et les postérieurs exceptionnels du cheval. Avec de grands espoirs, le double champion a été transféré de Danemark en Allemagne par les Müller. Cependant, le succès n'a toujours pas été au rendez-vous.

Maintenant, Werth intervient pour donner un coup de main. La huit fois championne olympique a entraîné Lisa Müller depuis un certain temps, mais lors du dernier spectacle à Hagen am Teutoburger Wald, elle a également pris les rênes de la très talentueuse D'avie, terminant deux épreuves. Werth a expliqué : "Il est plus facile de donner des conseils une fois que l'on a monté le cheval soi-même."

Le cheval est estimé à plusieurs millions d'euros

Lorsque les Müller ont acheté D'avie et l'ont inscrit à leur nom en janvier 2021, l'entraîneur national allemand Monica Theodorescu a souligné : "Ils ont fait un investissement important." Avec une valeur estimée à plusieurs millions d'euros, le cheval a remporté le titre de champion du monde en 2018 et 2019. Theodorescu a ajouté : "Ils ont besoin de patience."

L'excitation était palpable, surtout après que Lisa Müller ait remporté un Grand Prix avec le cheval Stand by me aux coupes du monde de Stuttgart en 2019. Elle semblait promise à un grand avenir, a été promue dans l'équipe de perspective - et a été présentée à un champion du monde de jeunes chevaux à deux reprises.

Maintenant, D'avie a douze ans. Les attentes sont élevées, mais elles n'ont pas encore été satisfaites. Après des classements moyens dans des compétitions peu fréquentées comme Budapest en 2021, le cheval a terminé sixième à Donaueschingen plus récemment, obtenant un score de 68,391 % en Grand Prix.

Un triomphe dans l'essai de Werth

Le partenariat renouvelé est une nouvelle occasion de libérer le potentiel véritable du cheval. "Cela donne confiance à tous les deux", a déclaré Werth concernant leur essai à Hagen, où ils ont terminé deuxième et premier. "Il s'agit de soutien." Werth a reconnu : "Il y a des domaines à améliorer."

"Maintenant, elle est de retour à la maison", a rapporté Werth. À Otterfing, au sud de Munich, où les Müller gèrent l'élevage Gut Wettlkam. Ici, l'entraînement et l'élevage ont lieu. Une partie du sperme congelé de D'Avie se vend 800 euros, plus 7 % de TVA.

Les promenades de Werth sur le cheval à Hagen ne sontprobably

Lire aussi: