Irv Cross, star de la NFL dans les années 1960 et pionnier de la radiodiffusion, était atteint de la forme la plus grave de la CTE à sa mort

"M. Cross a été diagnostiqué au cours de sa vie avec une déficience cognitive légère et l'autopsie a révélé qu'il souffrait d'encéphalopathie traumatique chronique (ETC) de stade 4, qui est le type le plus grave de la maladie", a déclaré le Dr Ann McKee, directrice du Centre ETC de l'Université de Boston, dans un communiqué. "Il est l'un des 345 anciens joueurs de la NFL à qui le BU CTE Center et l'équipe de la banque de cerveaux UNITE ont diagnostiqué une encéphalopathie traumatique, sur les 376 anciens joueurs de la NFL qui ont été étudiés.

Les anciens joueurs étudiés par le BU CTE Center ont choisi de faire don de leur cerveau au centre ou ont vu leur cerveau donné par leur famille après leur mort.

L'ETC, une maladie cérébrale neurodégénérative, peut être observée chez les personnes qui ont été exposées à des traumatismes crâniens répétés. Des études ont montré que des coups répétés à la tête - même sans commotion cérébrale - peuvent provoquer un ETC.

La maladie, qui ne peut être formellement diagnostiquée que par une autopsie, se caractérise pathologiquement par une accumulation de protéine tau dans le cerveau qui peut désactiver les neuropathies et entraîner une série de symptômes tels que la perte de mémoire, la confusion, l'altération du jugement, l'agressivité, la dépression, l'anxiété, les problèmes de contrôle des impulsions et parfois un comportement suicidaire.

La veuve de M. Cross a décrit le combat qu'il a dû mener.

"Pendant les cinq dernières années de sa vie, Irv a cessé d'être capable de faire les choses qu'il aimait et ses problèmes d'équilibre, de mémoire et ses délires étaient très embarrassants et déprimants pour lui", a déclaré Liz Cross dans un communiqué. "Sa vie est devenue une lutte constante, et il soupçonnait que c'était à cause de l'ETC. Maintenant que nous en sommes sûrs, Irv voudrait que d'autres personnes soient informées de la maladie et des risques liés à la pratique du football américain, en particulier pour les enfants.

Cross, qui a été recruté en 1961 et a joué deux fois au Pro Bowl, a joué neuf saisons en NFL, six pour les Eagles de Philadelphie et trois pour les Rams de Los Angeles.

Il est retourné à Philadelphie en 1969, où il est devenu joueur et entraîneur. Après avoir pris sa retraite en 1970, il est devenu entraîneur adjoint des Eagles.

Au cours de ses neuf saisons, Cross a réalisé 22 interceptions, 14 récupérations de fumble et deux touchdowns défensifs.

Après sa carrière en NFL, Cross est devenu le premier analyste sportif afro-américain à la télévision nationale lorsqu'il a travaillé pour CBS Sports en tant qu'analyste et commentateur de la NFL de 1971 à 1994.

Il a présenté l'émission "The NFL Today", récompensée par un Emmy, depuis sa création en 1975 jusqu'en 1989. M. Cross a également couvert d'autres sports, notamment la NBA, l'athlétisme et la gymnastique.

En 2009, M. Cross a reçu le prix Pete Rozelle Radio-Television Award décerné par le Pro Football Hall of Fame. Ce prix, qui est décerné chaque année, récompense "les contributions exceptionnelles de longue date à la radio et à la télévision dans le football professionnel".

Source: edition.cnn.com