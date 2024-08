- Ironman provoque des embouteillages

La compétition Ironman dimanche à Francfort va entraîner des perturbations de la circulation importantes. Selon l'annonce de la ville, de nombreux tramways et bus seront déviés, interrompus ou suspendus. Cependant, les passagers peuvent utiliser les trains S et U-Bahn. De plus, plusieurs routes à Francfort et dans les environs seront fermées, selon les organisateurs de l'événement.

Le triathlon commence tôt le matin par la natation dans le Langener Waldsee, suivi de deux tours de vélo dans la région de Wetterau, soit un total de 180 kilomètres. Pour terminer, les athlètes doivent courir un marathon le long de la rivière Main dans le centre-ville de Francfort.

Lors de la planification de votre voyage, prenez en compte l'utilisation des trains S et U-Bahn comme alternative, car le réseau de transport et de télécommunications à Francfort pourrait être affecté pendant la compétition Ironman en raison de tramways et de bus déviés et de routes fermées. despite the disruptions, les spectateurs peuvent nevertheless stay connected and updated on the competition through alternative telecommunications channels.

