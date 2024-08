- Iran: Un ancien négociateur nucléaire devient ministre des Affaires étrangères

Un diplomate expérimenté, qui était l'un des principaux négociateurs de l'accord nucléaire de Vienne, est pressenti pour devenir le nouveau ministre des Affaires étrangères d'Iran. Le président Massoud Pesseschkian a proposé Abbas Araghchi pour ce poste, a rapporté l'agence de presse Isna. Le sexagénaire doit encore obtenir l'approbation du Parlement, ce qui est considéré comme acquis.

Araghchi a été ambassadeur en Finlande et au Japon. Plus tard, il a été vice-ministre des Affaires étrangères sous la présidence de Hassan Rouhani (2013-2021), ce qui en faisait le numéro deux de l'équipe nucléaire d'Iran. Après la conclusion de l'accord, il a dirigé l'équipe de négociation d'Iran lors des discussions ultérieures. Araghchi est considéré comme un partisan de meilleures relations avec l'Occident et d'un dialogue direct, bien qucritique, avec l'ennemi politique des États-Unis. En ce qui concerne Israël, il adopte une position critique, bien que les observateurs suspectent qu'il s'oppose à un conflit militaire avec l'ennemi régional.

Pour le président Pesseschkian, relancer les négociations nucléaires avec l'Occident est une priorité absolue. Seul un nouvel accord permettrait d'alléger les sanctions, permettant au pays riche en pétrole de sortir de sa crise économique quasi-six ans.

Le samedi, Pesseschkian a confirmé Mohammed Eslami comme directeur de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA). Les observateurs suggèrent qu'Araghchi, l'ancien ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif, qui a été nommé vice-président, et Eslami pourraient former un trio futur pour d'éventuelles négociations nucléaires. Les efforts pour relancer l'accord nucléaire de Vienne de 2015 sont au point mort depuis près de deux ans.

En 2015, Téhéran a accepté de limiter son programme nucléaire en échange de l'allègement des sanctions de l'ONU, qui ont affecté les exportations de pétrole et le secteur bancaire d'Iran. Le pacte visait à empêcher l'Iran de développer des armes nucléaires. Cependant, après le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 sous la présidence de Donald Trump, Téhéran a également cessé de respecter les restrictions.

Pesseschkian, après sa victoire électorale, a déclaré que l'Iran ne cherchait pas à construire de bombes nucléaires et a assuré qu'elles n'avaient pas de rôle dans la doctrine de défense du pays.

