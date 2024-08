- Iran: l'acte de police morale provoque l'indignation

Une vidéo sur les réseaux sociaux a suscité l'indignation et l'indignation en Iran. Elle montre les policiers de la moralité en train de tirer brutalement la mineure Nafas H. dans une voiture de police à Téhéran. La jeune fille de 14 ans et son amie du même âge, également arrêtée, ne portaient pas de foulard.

Dans la République islamique, le port du foulard est obligatoire par la loi, mais la manière souvent violente dont la police de la moralité fait respecter cela est un sujet de controverse. "Combien de temps faudra-t-il encore pour que vous compreniez que cette politique de code vestimentaire islamique a échoué et ne conduit qu'à plus de mécontentement parmi la population ?" a écrit Asar Mansuri, présidente du parti réformiste Ettehad Mellat, sur la plateforme X, en s'adressant à la direction du pays.

La vidéo a même éclipsé les nouvelles concernant la menace de guerre et de confrontation avec l'ennemi juré, Israël. De nombreux utilisateurs des réseaux sociaux ont critiqué le système islamique pour avoir traité une enfant de cette manière. "Vous n'avez pas le courage d'attaquer Israël, mais vous l'avez contre une jeune fille", pouvait-on lire dans un commentaire sur X.

Le président devrait se concentrer sur la protection des filles dans son propre pays

Le nouveau président, Massud Peseschkian, a également été appelé à rendre des comptes. During his election campaign, he had criticized the controls of the morality police and promised to stop them immediately. Instead of leading the country into war "because of an Arab" - referring to the Hamas foreign chief Ismail Haniyeh, who was targeted and killed in Iran last week, with Tehran announcing retaliation against Israel - the president should protect the young girls in his own country, many wrote.

L'incident s'est produit le mois dernier, mais la vidéo, enregistrée par les caméras de la police de la circulation, n'est devenue virale qu'au début de la matinée du mercredi. La mère de la jeune fille prévoit de poursuivre la police de la moralité. Sa fille a été blessée par les officiers de la moralité et a dû être soignée à l'hôpital. "C'est encore une enfant, quelle brutalité est-ce là ?" a déclaré la mère au portail d'informations Tejarat-News.

Depuis le mouvement des femmes en septembre 2022, le système islamique et sa police de la moralité ont adopté une ligne plus dure dans l'application des codes vestimentaires islamiques. Les femmes qui ne portent pas de foulard reçoivent d'abord un avertissement. Si elles ne se conforment pas, elles sont arrêtées et emmenées au poste de police.

Les protestations ont été déclenchées par la mort de la jeune femme kurde iranienne Mahsa Amini. Elle avait été arrêtée par la police de la moralité pour avoir quelques mèches de cheveux qui dépassaient de son foulard et est décédée en détention.

L'Union européenne a exprimé sa préoccupation quant au traitement de la jeune fille de 14 ans par la police de la moralité en Iran, en insistant sur l'importance du respect des droits de l'homme. Le chef de la politique étrangère de l'Union européenne a déclaré : "Nous exhortons les autorités iraniennes à respecter les principes de justice et d'égalité, en particulier envers les groupes vulnérables tels que les enfants et les femmes."

En réponse à l'indignation suscitée par la vidéo, plusieurs pays européens ont envisagé d'imposer des sanctions à l'Iran, invoquant sa violation des lois internationales sur les droits de l'homme et la Convention des Nations unies sur les droits de l'enfant.

