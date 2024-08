- Intrusion potentielle dans le territoire aérien de l'OTAN

Selon les rapports, le centre de l'OTAN à Geilenkirchen, dans la base aérienne de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, est passé au deuxième niveau d'alerte de sécurité le plus élevé. Voici ce que nous savons pour l'instant :

LA SITUATION

Le contexte : La Force de détection et de commandement avancée de l'OTAN stationnée à Geilenkirchen près d'Aix-la-Chapelle a élevé son niveau d'alerte à Charlie. Par précaution, le personnel non essentiel a été invité à rester chez lui, selon le porte-parole de la base. Cette décision est due à des avertissements de renseignement suggérant un risque potentiel.

Niveau d'alerte Charlie : À ce niveau de sécurité, un événement s'est produit ou il y a une forte probabilité d'attentats terroristes contre l'alliance. "Ce n'est pas une raison de s'inquiéter et c'est simplement une mesure préventive pour nous permettre de continuer nos activités vitales", a précisé le porte-parole. Le niveau le plus élevé, Delta, est déclenché lorsqu'une attaque terroriste a eu lieu ou est imminente.

La base : L'OTAN exploite sa plateforme de surveillance aéroportée AWACS à Geilenkirchen. Cette base abrite quatorze Boeing 707 reconfigurés qui surveillent l'espace aérien à la recherche de menaces potentielles et alertent l'alliance. L'unité multinational effectue à la fois la surveillance aérienne et maritime et agit comme un centre de commandement volant lors des opérations.

L'unité a participé à diverses opérations, notamment celles en Bosnie-Herzégovine et en Afghanistan. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'OTAN a temporairement déployé des avions en Roumanie.

Enquête : La police de Cologne a pris en charge l'enquête en soirée. Aucun autre détail sur le nombre de forces déployées n'a été révélé. Un reporter de l'agence de presse dpa a observé des véhicules de police sur les lieux.

Alertes précédentes : En juillet, il y a eu des discussions sur une vigilance accrue dans les bases militaires américaines en Allemagne et dans d'autres pays européens en raison d'avertissements terroristes. CNN a rapporté que le deuxième niveau de sécurité le plus élevé, Charlie, avait été élevé dans ces bases le week-end dernier. La nature de la menace alléguée est restée inconnue.

CE QUI RESTE INCONNU

Les origines de l'alerte : Les raisons de l'augmentation du niveau d'alerte à Geilenkirchen restent inconnues. Ni la police, le ministère de la Défense ni l'OTAN n'ont partagé aucune information à ce sujet.

Les éventuelles connexions : Cette semaine, plusieurs drones ont été signalés volant au-dessus d'une zone industrielle à Brunsbüttel. Les origines et les cibles de ces drones restent inconnues. Il n'est pas clair s'il y a un lien avec l'augmentation du niveau d'alerte à Geilenkirchen.

De même, le lien entre les incidents de sabotage sur plusieurs sites militaires allemands la semaine dernière et l'alerte à Geilenkirchen reste inconnu. Après investigation, les opérations ont repris normalement sur ces sites. La police et la protection de l'État ont mené une enquête à Cologne-Wahn après avoir suspecté une contamination de l'eau à l'usine d'eau de la base aérienne. Des activités inhabituelles ont également été observées à Geilenkirchen, entraînant l'arrestation d'une personne pour interrogatoire. Cependant, elle a été relâchée plus tard en raison du manque de preuves.

Les vols futurs : Il n'était pas clair si les vols prévus à la base aérienne de Geilenkirchen reprendraient ce vendredi. Un porte-parole de la Force de détection et de commandement aéroportée de l'OTAN à Geilenkirchen a initialement suggéré que le niveau d'alerte accru serait probablement maintenu jusqu'au vendredi matin.

La situation de sécurité actuelle au centre de l'OTAN à Geilenkirchen a conduit à l'invitation pour le personnel non essentiel de rester chez lui. La décision d'élever le niveau d'alerte du centre à Charlie a été prise en raison de menaces terroristes potentielles.

Lire aussi: