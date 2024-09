- Introduction: Une carte numérique montrant les troupeaux d'animaux migrateurs

L'Organisation des Nations Unies a dévoilé de nouvelles cartes numériques montrant les schémas migratoires de divers animaux herbivores dans le monde entier, dans le but de protéger ces espèces. Il s'agit de la première carte interactive qui présente les itinéraires migratoires d'animaux tels que les zèbres, les gnous et les antilopes, qui parcourent de grandes distances à différents moments de l'année, selon le CMS à Bonn, le secrétariat du traité de la biodiversité de l'ONU.

Un groupe de plus de 80 scientifiques a examiné les données pour élaborer l'Atlas mondial de la migration des animaux herbivores. Cet atlas sera mis gratuitement à la disposition des gouvernements, des organisations de conservation et du public.

Amy Fraenkel, secrétaire exécutive du CMS, a déclaré : "Pour élaborer des stratégies de conservation et de gestion efficaces, il est essentiel de comprendre les itinéraires que suivent ces animaux pendant leurs migrations." L'atlas aidera à planifier minutieusement les mesures de conservation tout en tenant compte des besoins des communautés locales.

De nombreux animaux migrateurs sont menacés

Des rennes en Amérique du Nord aux ibex alpins, aux ânes sauvages mongols et aux guanacos argentins de la famille des camélidés, les animaux herbivores du monde entier parcourent de grandes distances pour trouver de la nourriture, échapper aux conditions climatiques difficiles ou élever leur progéniture. Le secrétariat du CMS a souligné : "Garantir leur capacité à migrer est essentiel pour leur survie."

Des recherches récentes publiées par l'Organisation des Nations Unies en février ont révélé que de nombreux animaux migrateurs sont en crise. Près de 44 % de ces espèces sont en déclin et 22 % sont menacées d'extinction, principalement en raison des activités humaines, notamment les modifications des habitats causées par les clôtures, les routes et les chemins de fer, l'exploitation disproportionnée due au braconnage et le changement climatique.

Matthew Kauffman, biologiste animalier du Service américain de géologie (USGS), a déclaré : "Cet atlas représente un jalon dans la conservation mondiale, et nous espérons que ces cartes de migration serviront d'outil efficace et concret pour atténuer l'érosion mondiale des migrations d'animaux herbivores."

Elargissement futur des cartes

Les cartes interactives actuelles illustrent les migrations de 20 espèces animales, notamment le gnou de la savane, l'éléphant d'Afrique et l'antilope saïga de la steppe d'Asie centrale. Les futures additions à l'atlas comprendront des cartes supplémentaires de corridors de migration et d'espèces non encore représentées.

Grant Hopcraft, écologiste de la conservation à l'Université de Glasgow, a expliqué : "Nous avons atteint un point de Turning dans l'écologie où l'obtention de données précises pour orienter les efforts de conservation qui ont un impact maximal sur la faune migratrice est plus nécessaire que jamais."

Par exemple, la région d'Asie centrale est le foyer des plus grandes prairies intactes et connectées du monde. L'atlas révèle comment le développement ferroviaire entrave le mouvement de l'antilope saïga et l'isole de ses habitats d'hiver cruciaux.

Les gouvernements et les parties prenantes peuvent mettre en place des structures de passage pour la faune ou d'autres mesures de protection pour faciliter les migrations des troupeaux dans un corridor de migration spécifique mentionné dans la carte, selon les chercheurs.

L'Atlas mondial de la migration des animaux herbivores a été élaboré par une équipe internationale de plus de 80 scientifiques dans le but d'améliorer notre compréhension des schémas migratoires de ces animaux, selon Amy Fraenkel. La communauté scientifique reconnaît que comprendre ces migrations est crucial pour élaborer des stratégies de conservation efficaces pour de nombreuses espèces herbivores menacées, telles que les rennes, les ibex alpins et les ânes sauvages mongols.

