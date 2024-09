Nouvelles parutions mettant en scène 'Doc Caro' - Introduction de la deuxième série et structure modifiée du dialogue

Dr. Carola Holzner, célèbre sous le nom de Doc Caro, fait son grand retour avec une nouvelle saison de sa série documentaire "Doc Caro - Chaque Vie Compte" et un tout nouveau format d'émission intitulé "Doc Caro - Le Salon de l'Hôpital". Selon l'annonce du groupe RTL du 3 septembre, les téléspectateurs pourront replonger dans la vie quotidienne captivante de la célèbre médecin urgentiste allemande (diffusée les mercredis à partir de 20h15 sur VOX) à partir du 2 octobre. Le premier épisode sera disponible en streaming sur RTL+ à partir du 18 septembre, avec les épisodes suivants disponibles une semaine avant leur diffusion à la télévision.

Luttes émotionnelles

La nouvelle saison comprend huit épisodes remplis d'urgences bouleversantes et extrêmes. L'un de ces épisodes mettra en avant une opération de sauvetage à Schwerin, où un conducteur, ignorant la limite de vitesse de 30 km/h, a roulé à 140 km/h et a percuté un véhicule plus petit. Malheureusement, le conducteur du petit véhicule est décédé sur les lieux Despite resuscitation efforts. Cet incident a laissé une marque indélébile sur Dr. Carola Holzner, qui l'a exprimé dans un communiqué de presse : "La tournage de cette saison a été une période de défis intenses pour moi - pas seulement médicalement, mais surtout émotionnellement. J'ai vu des gens dans des situations extraordinaires, partagé leurs émotions et, parfois, cela m'a poussé au-delà de mes limites." Suite à la diffusion du deuxième épisode le 2 octobre, il y aura une autre première : dans le nouveau format "Doc Caro - Le Salon de l'Hôpital", les téléspectateurs pourront poser leurs questions sur les maladies cardiaques et circulatoires à Doc Caro à partir de 22h15. Les téléspectateurs peuvent soumettre leurs questions à l'avance via Instagram ou par e-mail, comme l'a annoncé le groupe.

Carrière télévisuelle relancée pendant la crise du COVID-19

Dr. Carola Holzner, experte en anesthésiologie avec une spécialisation en médecine d'urgence et de soins intensifs, a acquis popularité grâce à ses chaînes YouTube et Instagram, où elle partage ses connaissances médicales. During the COVID-19 crisis, she became a frequent guest on various talk shows. En 2022, sa série "Doc Caro - Mission Heart" a été diffusée sur Sat.1, mais a été annulée après une seule saison. En janvier 2023, le groupe RTL a annoncé que le médecin télé avait trouvé une "nouvelle maison exclusive" sur VOX.

Dans le nouveau format d'émission "Doc Caro - Le Salon de l'Hôpital", les téléspectateurs peuvent interagir avec le Dr. Carola Holzner en soumettant leurs questions sur les maladies cardiaques et circulatoires, qui seront abordées pendant l'émission à partir du 2 octobre, à 22h15.

