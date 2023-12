Interview with the Vampire" est un héritage impérissable. Découvrez sa renaissance à la télévision

Les téléspectateurs peuvent désormais revoir "Entretien avec un vampire" dans une nouvelle série diffusée sur AMC dimanche soir. Des personnages bien-aimés comme Louis, Lestat et Claudia sont de retour, mais avec quelques modifications à leur histoire.

"Nous avons ces livres qui ont été littéralement joués dans la tête de tout le monde un million de fois, et puis il y a ce film qui a greffé cela sur une autre génération de personnes", a déclaré le producteur exécutif et scénariste Rolin Jones, qui a reconnu avoir ressenti un "tiraillement sur la façon d'être révérencieux et de s'assurer que vous n'allez pas être ennuyeux pour les gens qui connaissent déjà très bien ces histoires".

M. Jones et la conceptrice de production Mara LePere-Schloop ont parlé à CNN de la réimagination d'"Entretien avec un vampire" pour la télévision et du fait que l'adaptation reste surnaturelle, sensuelle et somptueuse, en accord avec le matériel d'origine.

Actualiser "Entretien avec un vampire" pour aujourd'hui

Pour adapter "Entretien avec un vampire" à la télévision, il a fallu construire un "univers", a expliqué Mme Jones, qui a gardé à l'esprit les autres "Chroniques des vampires" en planifiant tout, depuis les détails des personnages jusqu'à l'image d'ensemble. (Lestat, interprété par Sam Reid, a été quelque peu "réécrit" dans les derniers livres, comme l'a fait remarquer Jones, à commencer par une histoire plus étoffée dans le deuxième roman, "The Vampire Lestat", paru en 1985).

L'interview en question se déroule de nos jours ; le film de 1994, dont le scénario a été écrit par Rice, situait également l'interview à l'époque moderne. Comme le roman, le nouvel "Entretien avec un vampire" est centré sur Louis, qui raconte comment il est devenu un vampire à Daniel Molloy, un personnage d'abord présenté aux lecteurs comme un jeune reporter sans nom.

Ce Daniel, interprété par Eric Bogosian, est un journaliste chevronné plus âgé, mais c'est essentiellement "le même type", a déclaré M. Jones. La série fait allusion à une ancienne interview entre Daniel et Louis datant des années 70 - un clin d'œil au roman.

Louis, interprété par Jacob Anderson, a de nouvelles origines. Dans les versions précédentes, il était propriétaire d'une plantation près de la Nouvelle-Orléans à la fin du XVIIIe siècle, époque à laquelle il a rencontré Lestat. Le nouveau Louis, toujours sujet à des périodes de mélancolie, de culpabilité et de dégoût de soi, est le propriétaire d'un bordel noir à la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle lorsque son histoire commence.

Les changements apportés résultent en partie de la volonté de se concentrer sur une "période aussi passionnante que le XVIIIe siècle sur le plan esthétique, sans se plonger dans une histoire de plantation que personne ne veut vraiment entendre aujourd'hui", a déclaré M. Jones. Il a précisé que la lignée du personnage peut toujours être rattachée à "l'argent des plantations" et que son métier d'origine n'a pas particulièrement fait l'objet d'une "introspection" dans les romans.

Une autre mise à jour importante concerne Claudia, qui n'avait que 5 ans lorsqu'elle a été transformée en vampire dans le roman, alors qu'elle était interprétée par une Kirsten Dunst âgée de 11 ans dans le film. L'adaptation d'AMC vieillit encore Claudia en lui donnant 14 ans au moment de sa transformation. Elle n'est pas pour autant mieux préparée à la tourmente intérieure qui s'installe.

Comme l'a déclaré l' acteur Bailey Bass dans une featurette publiée sur le compte Twitter de la série, cette Claudia doit "gérer les émotions d'une personne de 19 ans, puis de 30 ans, puis de 40 ans, tout en restant coincée dans ce corps de jeune fille de 14 ans".

La décision de vieillir Claudia a été prise en partie en raison de préoccupations liées au tournage de certaines scènes, en particulier celles ayant une connotation plus "adulte". Les lois sur le travail des enfants ont également joué un rôle.

"Si je voulais faire jouer Claudia dans cette série, j'avais besoin d'un maximum d'heures de tournage avec l'acteur qui l'incarne", a déclaré Jones. "Et si je mettais quelqu'un de moins de 18 ans dans le rôle, j'aurais un nombre d'heures limité.

Pour Mme LePere-Schloop, qui a lu les romans de Mme Rice lorsqu'elle était adolescente et qui estime que c'est en partie grâce à eux qu'elle s'est installée à la Nouvelle-Orléans, où elle vit depuis vingt ans, les changements apportés à la série télévisée ne sont pas contraires à l'œuvre de l'auteure. Après la mort de Mme Rice, ses biens ont été donnés aux archives de l'université de Tulane, à la Nouvelle-Orléans, explique Mme LePere-Schloop, qui a rencontré l'archiviste pendant le tournage de la série.

Elle a notamment découvert qu'Anne écrivait des nouvelles et d'autres interprétations des "Chroniques" dans lesquelles Louis était une femme, ou qu'il y avait d'autres éléments de fluidité", a-t-elle déclaré. "Même dans les écrits d'Anne, il y a une histoire de jeu avec le temps, le lieu et la personne.

Donner vie aux histoires des vampires à la Nouvelle-Orléans

La série a été filmée à la Nouvelle-Orléans, où Anne Rice a longtemps vécu et qui fait partie intégrante d'"Entretien avec un vampire". L'immersion du téléspectateur dans ce nouveau décor a nécessité un important travail de recherche.

"Nous parlons maintenant d'une période de la Nouvelle-Orléans dont on a beaucoup parlé, mais qui n'est pas très bien documentée en images ou qui n'a pas été capturée au cinéma et à la télévision, et c'est la période de Storyville (le quartier rouge)", a déclaré Mme LePere-Schloop. "Culturellement, cela a eu un tel impact sur la ville.

En tant qu'habitante de la Nouvelle-Orléans, elle savait que "lorsqu'un endroit est mal fait, on en entend parler en ville". Elle s'est donc appuyée sur diverses ressources, dont l'expertise de l'historien local Richard Campanella.

"Il a travaillé avec nous pour capturer ce qu'il savait des histoires orales et des anecdotes qu'il avait recueillies au fil du temps sur des éléments de Storyville", a déclaré Mme LePere-Schloop.

La production a intégré l'histoire très réelle de la Nouvelle-Orléans, ainsi que des lieux clés de la ville, tout en construisant de nouveaux décors - comme celui de Storyville - pour faire entrer les spectateurs dans cette version du monde de Louis et de Lestat.

"Anne s'est servie de la ville comme d'une source de recherche et de référence", explique Mme LePere-Schloop. "Nous avons eu la chance de pouvoir filmer dans la véritable maison qu'Anne a conçue pour la maison de Lestat dans les romans. Elle s'est inspirée de cette maison qui est un musée vivant et nous avons pu l'utiliser pour l'extérieur de la maison.

La création de l'intérieur de la maison, bien que sur une scène, a également été très amusante, dit-elle, notant que la source d'inspiration originale a "des détails de conception vraiment incroyables" comme une lucarne (qui a été intégrée dans le scénario) et des moulures en couronne.

Différentes esthétiques ont été utilisées pour montrer le passage du temps alors que les vampires restent inchangés. Les décors reflètent également les personnages, qu'il s'agisse de l'art que Lestat apporte d'Europe à la Nouvelle-Orléans ou de l'état dépressif dans lequel se trouve la maison des vampires lorsque les choses tournent mal.

"Il s'agit d'un paysage émotionnel autant que physique", a déclaré M. Jones.

Mme LePere-Schloop voulait éviter de dépeindre une Nouvelle-Orléans cliché à l'écran - et de la même manière, elle voulait éviter les clichés sur les vampires, en choisissant de ne pas tout peindre en "rouge bordel" ou de mettre des arcs gothiques partout. Mais malgré tous les détails historiques adoptés par l'équipe en coulisses, certaines touches (notamment l'ajout de saturation lors du processus de coloration final, selon Mme Jones) semblent moins naturelles.

En réfléchissant à la palette du spectacle, Mme LePere-Schloop s'est tournée vers un livre de son enfance, "The Rainbow Goblins", qui contenait des illustrations "magnifiques et sursaturées" et l'a aidée à trouver une toile de fond plus dynamique. Le monde qu'occupent Louis et Lestat est "plus sexy" et "vivace", a-t-elle déclaré, par rapport aux premières représentations cinématographiques des vampires, qui avaient tendance à être discrètes et "croulantes".

Rester fidèle à l'esprit des "Chroniques des vampires

Même si les intrigues originales ont été modifiées, l'équipe d'"Entretien avec un vampire" n'a pas ignoré le matériau de base : la relecture et "l'observation des failles et des fissures" l'ont aidée à créer la série, a déclaré Mme Jones.

Il y a des références subtiles à des personnages de romans ultérieurs et même un petit clin d'œil aux sorcières Mayfair de Rice (qui font également l'objet d'une série AMC à venir). Des personnages qui n'apparaissaient pas dans le film apparaissent ici. Et, détail peut-être le plus important pour les fans inconditionnels, Lestat et Louis sont amants, reprenant ainsi le célèbre sous-texte des premiers romans de vampires de Rice et le transformant simplement en texte.

Ce que "Entretien avec un vampire" laissait entrevoir dans les années 70 était progressiste pour l'époque, a déclaré M. Jones, ajoutant que "dans les derniers livres, c'est comme s'il y avait eu cette grande romance qui n'a jamais vraiment été écrite, mais dont nous sommes tous d'accord pour dire qu'elle s'est produite".

Bien que Jones n'ait pas édulcoré certains des aspects les plus toxiques de la relation entre les vampires, il a vu une formidable opportunité dans la manière dont il pourrait la dépeindre dans une adaptation actualisée.

Entre les écrits de Rice et le film de 1994, qui a ses fans et ses détracteurs, Jones a reconnu que les acteurs principaux de la série "avaient de grands fantômes derrière eux". Mais il a fait l'éloge d'Anderson - qui, a-t-il souligné, est présent dans presque toutes les scènes - et de Reid pour leur endurance, ainsi que pour l'étendue de leurs performances.

En ce qui concerne les téléspectateurs ?

"J'aimerais qu'ils soient surpris. Pour ceux qui connaissent très bien la série et qui l'adorent, je veux qu'ils la suivent pendant sept épisodes et s'ils sont toujours en colère, c'est cool", a déclaré Jones. "Mais j'espère avoir créé quelque chose d'excitant et de passionnant pour eux.

