Interview With the Vampire" : du sang neuf dans l'histoire d'Anne Rice sur AMC

Bien que les grandes lignes reflètent le roman gothique de Rice, la série parvient à la fois à les développer comme s'il s'agissait d'une sorte de suite et à réinventer certains aspects, tout en augmentant le quota de sexualité et de violence jusqu'à atteindre des niveaux occupés par les programmes de télévision de qualité les plus pointus. En ce sens, cette série semble avoir été produite au moins autant pour AMC+ que pour le réseau linéaire AMC.

Jacob Anderson (qui a l'occasion d'en dire beaucoup plus que dans le rôle de Grey Worm dans "Game of Thrones", et qui en tire le meilleur parti) incarne Louis de Pointe du Lac, qui raconte son histoire à un journaliste désormais âgé (Eric Bogosian) dont l'attitude dédaigneuse et sarcastique semble flirter avec les crocs pour les mémoires.

La rencontre dans un futur ravagé par une pandémie apporte une résonance supplémentaire à l'histoire, la viande rouge existe toujours dans les flashbacks sur le passé de Louis avec Lestat de Lioncourt (Sam Reid), le vampire suave qui l'a fait ; et plus tard Claudia (Bailey Bass), un spin légèrement plus âgé (encore) de l'enfant vampire dont l'état perpétuel d'adolescence capture la tragédie de son arc d'une manière un peu différente.

Louis et Lestat se rencontrent à la Nouvelle-Orléans au début des années 1900, une époque et un lieu où de telles interactions sont possibles mais où le racisme de l'époque est ouvertement exprimé et constitue un élément constant du récit.

Adaptée par Rolin Jones (la nouvelle version de "Perry Mason" sur HBO ) et dont les premiers épisodes ont été réalisés par Alan Taylor ("Les Sopranos"), la tension est palpable dans les interprétations d'Anderson et de Reid, le premier parvenant à être nostalgique et effrayant dans le futur et confus, mélancolique et parfois exultant dans le passé. Comme il a été construit, il y a aussi la question intrigante de savoir ce qui l'inciterait à sortir de l'ombre pour partager son histoire.

L'action, lorsqu'elle se produit, est rapide, sanglante et brutale. Pourtant, le format de la série offre à cette incarnation une grande latitude pour l'étude des personnages, y compris la solitude immortelle qui pousserait Lestat à se créer un compagnon, et l'engagement ultérieur de Louis envers Claudia, avec toutes les difficultés de croissance qui en découlent. Il en va de même pour les acteurs secondaires, tels que la mère (Rae Dawn Chong) et la sœur (Kalyne Coleman) de Louis, au lieu de se contenter de petits rôles pour l'abattage.

"Interview With the Vampire" fera ses débuts après le début de la dernière saison de "The Walking Dead" - en termes télévisuels, il s'agit d'un passage de témoin à l'ancienne destiné à assurer un échantillonnage supplémentaire pour le lancement de cet arc d'ouverture de sept épisodes.

Contrairement à ses personnages sans âge, "Vampire" n'est peut-être pas faite pour durer, même si AMC a déjà annoncé une deuxième saison, un vote de confiance bien mérité au vu de son démarrage extrêmement prometteur. C'est une bonne nouvelle à la fois pour les téléspectateurs et pour la chaîne, pour qui, sur le point de dire adieu à son plus grand succès, les enjeux ne pourraient pas être plus élevés.

La première de "Anne Rice's Interview With the Vampire" aura lieu le 2 octobre à 22 heures sur AMC et AMC+.

