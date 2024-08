- Interview interrompue par un tremblement de terre

Au cours d'une interview dans le cadre de la promotion de la nouvelle quatrième saison de la série à succès "Emily à Paris", le sol s'est mis à trembler. Un séisme de magnitude 4,4 à Los Angeles a interrompu la conversation avec les acteurs principaux Lily Collins (35 ans), Lucas Bravo (36 ans), Philippine Leroy-Beaulieu (61 ans) et Ashley Park (33 ans).

"C'était un séisme", a déclaré Bravo, qui incarne le charmant Gabriel, alors que sa collègue Ashley Park, qui joue Mindy Chen, répondait à une question d'un reporter d'"InStyle". "Je croyais que tu donnais des coups de pied dans ma chaise depuis le début", a-t-elle répliqué, surprise. "Oui, il y a un séisme", a répété Bravo avant d'ajouter, "C'est toujours en train de trembler. J'ai envie de regarder par la fenêtre." Le magazine américain de mode "InStyle", qui a enregistré l'interview, a même publié la situation sur son profil Instagram officiel.

Plus que le séisme : le relooking des acteurs principaux

Cependant, après que la vidéo de l'interview interrompue a été publiée en ligne, le magazine américain "People" a été plus surpris par les coiffures des acteurs que par les secousses telluriques. Dans son rôle de chef parisien et intérêt amoureux du personnage principal Emily, qui déménage en Europe pour son rêve de travailler dans une agence de marketing, Lucas Bravo arborait auparavant une coupe de cheveux courte et nette. Cette coiffure, qui semblait appropriée pour sa profession dans l'industrie culinaire, a maintenant été remplacée par une "coupe en brosse" décoiffée. Lily Collins (qui incarne Emily) n'a plus non plus ses cheveux bruns longs caractéristiques, mais un bob court. La nouvelle saison d'"Emily à Paris" sera diffusée sur Netflix le 15 août.

La nouvelle "coupe en brosse" décoiffée de Bravo et le bob court de Collins ont été des sujets de discussion après l'interruption due au séisme lors de l'interview de la promotion d'"Emily à Paris". La transformation de leur apparence a été plus remarquée par les fans et les critiques que le séisme lui-même.

Malgré l'interruption de leur interview due au séisme, les fans et les critiques étaient plus intéressés par les changements de coiffure significatifs de Lucas Bravo et Lily Collins dans la saison à venir d'"Emily à Paris".

Lire aussi: