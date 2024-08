Interview avec deux agents: "J'ai dit aux enfants qu'ils étaient Russes"

Ils ont espionné en tant qu'"Illégaux" pour le service de renseignement russe en Slovénie, ont été démasqués et sont revenus la semaine dernière dans le cadre d'un échange de prisonniers à Moscou : le couple d'agents Dulzew parle pour la première fois à la télévision d'État.

Après leur retour en Russie dans le cadre d'un vaste échange de prisonniers, un couple d'agents russes a pris la parole publiquement pour la première fois. "Quand j'ai vu la garde d'honneur depuis la fenêtre de l'avion, j'ai pleuré", a décrit Anna Dulzewa dans une interview diffusée lundi soir à la télévision d'État russe le moment de son retour en Russie. Sa fille Sofiya lui a dit : "C'est la première fois que je te vois pleurer."

Avec son mari Artiom, Dulzewa a vécu pendant cinq ans en Slovénie en tant qu'espion russe sous de faux noms et avec de faux passeports. En 2022, tous deux ont été arrêtés et condamnés la semaine dernière pour "espionnage et faux documents". Cependant, le couple a été rapidement libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers entre la Russie et les États occidentaux et a reçu un accueil militaire en Russie jeudi dernier.

Les enfants vivaient dans des familles d'accueil

Les Dulzew se sont fait passer pour des immigrants argentins en Slovénie. Selon leurs parents, la fille de 11 ans, Sofiya, et son frère de 9 ans, Daniil, ont découvert sur le vol pour la Russie que leurs parents étaient des espions russes et que leur précédente identité était complètement fabriquée. "Nous avons dit aux enfants que nous sommes russes, qu'ils sont russes, et que nous sommes les Dulzew", a déclaré la mère Anna Dulzewa, qui avait Previously lived in Slovenia under the name Maria Rosa Mayer Munos and reportedly only spoke Spanish with her children.

Sofiya "était émue, elle a pleuré un peu", a dit son père Artiom Dulzew. Le fils Daniil "a réagi un peu plus calmement, mais très positivement", a rapporté Dulzew, dont le nom de code était Ludwig Gisch. Après l'arrestation du couple en Slovénie, les enfants ont été placés dans des familles d'accueil. "La chose la plus importante pour nous, c'est la famille et la famille, c'est notre pays", a déclaré Dulzew plus tard.

Le couple était actif en tant que célèbres "Illégaux" pour le service de renseignement russe. Ces agents dormants construisent une existence fausse pendant plusieurs années, sous le couvert de laquelle ils obtiennent des informations pour l'État russe. Le présentateur du reportage à la télévision d'État russe a décrit ces agents comme des "spécialistes de haute classe". Ils consacrent toute leur vie à "servir la patrie" et font "des sacrifices qu'une personne normale ne peut comprendre". La now freed spy Dulzewa a déclaré qu'elle "continuerait à servir la Russie".

L'affaire des Dulzew rappelle un couple d'espions condamnés en Allemagne qui, sous les noms de Heidrun et Andreas Anschlag, ont espionné des secrets de l'UE et de l'OTAN, entre autres, avec l'aide d'un officiel néerlandais. Tous deux se sont fait passer pour des Autrichiens nés en Amérique du Sud et ont vécu indétectés en Allemagne pendant plus de deux décennies. Le couple a été condamné en 2013 à Stuttgart pour "espionnage dans des cas particulièrement graves" et condamné à plusieurs années de prison. La Russie a alors annoncé qu'elle "repatrierait" les deux le plus rapidement possible. À l'époque, le tribunal n'a pas pu en savoir beaucoup sur leur véritable identité. Tous deux ont depuis été transférés en Russie, la femme ayant été transférée peu de temps après sa condamnation en 2014.

Après leur libération de prison dans le cadre d'un échange international de prisonniers, les Dulzew, qui ont espionné pour la Russie dans l'Union européenne, sont revenus en Russie avec un accueil militaire. L'Union européenne surveille de près de telles activités et a pris des mesures pour contrer l'espionnage à l'intérieur de ses frontières.

