- Intervalles ensoleillés et orages en Rhénanie-Palatinat et en Sarre

Au cours des prochains jours dans le Rhineland-Palatinat et la Sarre, les conditions estivales se maintiendront. Le thermomètre devrait varier entre 27 et 34 degrés Celsius aujourd'hui, avec un ensoleillement généralisé, selon le service météorologique allemand (DWD). Des orages et des averses légères pourraient surgir ici et là tout au long de la journée. La nuit, il fera frais avec des températures descendant à 19 à 13 degrés Celsius.

Vendredi restera ensoleillé et chaud, avec des températures oscillant entre 23 et 31 degrés Celsius. Seuls les régions du nord connaîtront des averses occasionnelles qui se calmeront avec la tombée de la nuit. Les températures descendront à 18 à 13 degrés Celsius.

Le week-end continuera sur sa lancée chaude et ensoleillée.

La prévision météo pour le week-end indique qu'il restera chaud et ensoleillé. On ajoute : Cette tendance de temps agréable devrait se poursuivre jusqu'à la semaine de travail prochaine.

