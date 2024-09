- Interruption prévue à Frankfurt Cross en raison de projets de construction en cours

Au cours des deux prochains week-ends, les usagers de la route pourraient rencontrer des perturbations à l'intersection de Francfort. Selon les informations d'Autobahn GmbH, la voie de liaison entre l'A3 (direction Würzburg) et l'A5 (direction Cassel) sera fermée pour des travaux de maintenance pendant ces week-ends. Les fermetures commenceront le vendredi 13 septembre à 22h00 et se termineront le lundi 16 septembre à 5h00. Un processus similaire aura lieu du vendredi 20 septembre à 22h00 jusqu'au lundi 23 septembre à 5h00.

Pendant cette période, la circulation sera déviée via l'échangeur de Zeppelinheim sur l'A5 et l'intersection d'Offenbach. Les conducteurs sont invités à prévoir un temps de trajet plus long et à consulter les mises à jour du trafic en temps réel.

En circulant sur l'A5 en direction de Cassel, les usagers de la route pourraient rencontrer des retards en raison de travaux de maintenance dans le Land de Hesse. Les fermetures sur la voie de liaison entre l'A3 et l'A5, qui dessert la Hesse, auront lieu du 13 au 16 septembre et du 20 au 23 septembre.

