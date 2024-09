Interruption du vote présidentiel initial - La séance électorale a été interrompue à plusieurs reprises

En Erfurt, le nouveau parlement régional de Thuringe se réunit pour sa première séance. Sous la direction d'un membre de l'AfD, le poste de président du parlement doit être choisi - mais même l'ordre du jour suscite des défis. La première séance est souvent interrompue.

Des interruptions fréquentes et un discours de l'intérimaire, Jürgen Treutler de l'AfD, qui reçoit de nombreux hochements de tête et critiques : la première réunion du parlement régional de Thuringe, qui a eu lieu à peine quatre semaines après l'élection, s'est transformée en un combat politique entre l'AfD, maintenant la plus forte faction pour la première fois en Allemagne, et la CDU, BSW, La Gauche et le SPD de l'autre côté.

"On s'attend à ce que vous restiez impartial dans votre rôle de président intérimaire. Vos actions et votre leadership suscitent déjà de sérieuses doutes quant à une performance impartiale et neutre", a déclaré le chef d'entreprise parlementaire de la faction CDU, Andreas Bühl. Il avait auparavant tenté de convaincre le président intérimaire d'établir les pouvoirs de décision du parlement régional. Treutler, however, a persisted with his speech. The session was interrupted multiple times - now making it five times in total.

Among other matters, a new state parliament president or president was to be elected in the constituent meeting. Only then can the parliament operate at full capacity. Initially, the names of the members were meant to be announced, and the decision-making abilities were to be established. However, disagreements between the AfD and the other four parties over the schedule had already sparked conflicts ahead of time. The session was interrupted for the first time just eleven minutes in due to disagreements over the agenda.

Treutler, who was presiding over the session as the oldest member, had initially aimed to deliver his opening speech. In it, he highlighted the AfD's claim as the strongest faction to the position of parliamentary president, stating that this was a "forever unwavering custom" in the state parliament. Anyone who defied this, he claimed, was undermining democracy. He encouraged the newly elected parliamentarians to "acknowledge the election results objectively and factually" and take the will of the sovereign seriously. He cautioned against undermining the political culture. Addressing the formation of the government, he suggested there was a "hard-to-disregard option" for a stable parliamentary majority. After Treutler's speech, the CDU faction presented a request once more to establish the decision-making abilities of the parliament. The session was interrupted once again.

In fact, according to the rules of procedure, the AfD, which is categorized as provenly right-wing extremist by the Thuringian Office for the Protection of the Constitution, has the right to propose candidates as the strongest force initially. They nominated the member Wiebke Muhsal for the position of state parliament president. Muhsal had been convicted of fraud and fined a few years prior.

CDU et BSW cherchent à modifier le règlement intérieur

Cependant, l'élection de la direction parlementaire s'avère difficile. Les autres factions - CDU, BSW, SPD et La Gauche - refusent d'avoir un politique AfD à la tête du parlement. La CDU et BSW avaient tenté de changer le règlement intérieur avant l'élection avec une demande, afin que des candidats de toutes les factions puissent être proposés au premier tour. Selon la réglementation actuelle, cela est réservé à la fraction la plus forte lors des deux premiers tours. Un candidat doit avoir plus de oui que de non votes pour être élu.

Avec le changement prévu du règlement intérieur, les autres partis cherchent à empêcher un politique AfD de revendiquer le poste le plus élevé et à éviter un blocage parlementaire par des interruptions. La CDU a présenté son député Thadaeus König comme candidat pour l'élection du président du parlement régional. L'AfD avait déjà rejeté le changement du règlement intérieur avant cela.

Treutler a reçu de vives critiques pour son discours lors de la séance inaugurale. Le chef de la CDU, Mario Voigt, a déclaré que le président devait agir de manière impartiale et neutre, ce qui n'était pas le cas. La CDU a tweeté : "Le président de l'AfD abuse de son autorité pour revendiquer une prétendue 'volonté des électeurs' en faveur de la fraction la plus forte. Ne sait-il pas que des majorités parlementaires sont nécessaires ?"

Ramelow : "Frontière de la parole acceptable" franchie

Le ministre-président de Thuringe, Bodo Ramelow, a accusé Treutler d'avoir franchi la frontière de la parole acceptable en faisant référence à Eduard Spranger. Spranger avait exprimé des vues favorables à la révolution nationale-socialiste et avait disqualifié les Juifs de la société Goethe en 1938, a déclaré Ramelow.

Avant la séance, Ramelow avait également exprimé son étonnement face à la proposition de l'AfD de Muhsal comme président. "L'AfD continue de nuire à un corps constitutionnel", a-t-il déclaré. "En tant que député élu conformément à la Constitution, je ne peux pas faire confiance à l'individu de Wiebke Muhsal."

Avec l'introduction du nouveau parlement régional, le mandat régulier du gouvernement minoritaire rouge-rouge-vert de

