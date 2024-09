Interruption du sommet du G20 à Hambourg: deux personnes sont sanctionnées

Les individus accusés ont été reconnus coupables par le tribunal pour avoir participé à une manifestation de juillet 2017 impliquant environ 150 à 200 manifestants masqués, lors de laquelle la police a été prise pour cible avec des projectiles et des biens ont été endommagés. Heureusement, aucun officier n'a été blessé, et aucun acte d'agression n'a été lié aux deux prévenus.

Selon les documents judiciaires, les deux ont écopé d'une peine de 40 jours avec sursis pour avoir violé les règles de procédure, ce qui équivaut à presque la moitié de leur peine. Au départ, il y avait sept suspects. Les charges contre les cinq restants ont été divisées pour diverses raisons, deux étant soit temporairement soit définitivement innocentées après le paiement d'une amende. Les procès en cours se poursuivent.

Au cours de la réunion du G20 de juillet 2017 à Hambourg, il y a eu de nombreux troubles. Des conflits répétés ont eu lieu entre des manifestants agressifs et des officiers de police sur plusieurs jours, entraînant la destruction de nombreux véhicules et le pillage de plusieurs magasins. Des enquêtes et des procès ont ensuite été ouverts dans les tribunaux.

Les sept prévenus originels avaient des charges contre eux, mais deux ont été innocentées après le paiement d'une amende. Malgré cela, les prévenus ont été reconnus coupables pour leur implication dans la manifestation de juillet 2017 et ont reçu des peines avec sursis dans le cadre de leur peine.

