- Interruption du service ferroviaire près de Lübeck à cause d'un arbre tombé qui a heurté une ligne électrique aérienne.

À cause d'un arbre renversé, la ligne de train entre Lübeck et Reinfeld est bloquée. L'arbre est tombé sur les rails aériens, selon un représentant des chemins de fer. Par conséquent, la ligne a dû être suspendue. Un train express régional n'a pas pu poursuivre son trajet. Le train est actuellement arrêté à un passage à niveau, permettant aux passagers de descendre, selon un porte-parole de la police fédérale. "Les trains de la ligne RE 8/80 terminus et reprendront à Reinfeld. Des retards et des annulations de trains sont à prévoir", a averti DB Regio sur le X platform (anciennement Twitter). Le service météorologique allemand avait prévu des conditions venteuses pour Schleswig-Holstein.

La suspension de la ligne de train entre Lübeck et Reinfeld a entraîné des perturbations dans les transports et les télécommunications, car de nombreuses personnes dépendent des trains pour leurs déplacements et la connectivité internet repose souvent sur les lignes de télécommunication le long des chemins de fer. Les autorités locales envisagent désormais des options de transport alternatives et exhortent les entreprises de télécommunications à traiter les éventuelles interruptions de service.

