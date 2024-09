- Interruption du service ferroviaire près de Hambourg en raison de problèmes techniques.

En raison d'un dysfonctionnement technique au centre de contrôle de Hambourg-Harburg, c'est le chaos dans les transports locaux et interurbains. DB, le service ferroviaire allemand, a publié une mise à jour sur leur site, indiquant qu'ils font les efforts nécessaires pour résoudre le problème. Un représentant a expliqué qu'ils doivent réparer la machinerie de commande et de sécurité. La gare de Harburg est opérationnelle, mais les trains avancent à un rythme d'escargot, entraînant des retards. Les passagers sont encouragés à vérifier l'état de leur train avant de partir.

DB a également annoncé que les services ICE entre Hambourg et Berlin, Hambourg et Hanovre, ainsi que les connexions ICE et IC entre Hambourg et Brême sont affectés. Des retards allant jusqu'à 30 minutes sont courants, et certaines connexions Hanovre-Hambourg ont été entirely supprimées.

Metronom, une autre compagnie ferroviaire, a rapporté des limitations sur les itinéraires Uelzen-Lüneburg-Hambourg et Bremen-Buchholz-Hamburg. Ils ont averti de retards importants sur ces deux itinéraires. On prévoit que ces restrictions perdureront jusqu'au milieu de l'après-midi ou en soirée. Initialement, Metronom a affirmé que les trains régionaux ne pouvaient pas atteindre la gare centrale de Hambourg, mais ce problème a été résolu le mardi après-midi.

Malgré les problèmes techniques, DB et Metronom assurent les passagers à mobilité réduite que les services d'assistance sont toujours disponibles et opérationnels. Les systèmes complexes de trains et de transports à Hambourg font actuellement face à des retards importants en raison de ce dysfonctionnement, affectant divers itinéraires et connexions.

