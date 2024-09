- Interruption du chemin de fer due à un glissement de terrain qui a obstrué la voie entre Kreuznach et Bingen.

Suite à une tempête dans le Rhin-Palatinat, la ligne de train entre Bad Kreuznach et Bingen est interrompue en raison d'une glissade de terrain. Les experts prévoient que la ligne de Kaiserslautern via Alsenz et Bad Münster à Bingen sera toujours affectée jusqu'au mercredi soir. Les trains allant vers et venant de Kaiserslautern seront redirigés vers Bad Kreuznach, comme l'ont révélé les autorités ferroviaires. Un service de bus de substitution a été organisé entre Bingen et Bad Kreuznach.

La circulation routière a également été touchée, car de la terre a glissé sur la route fédérale 9 pendant la tempête. La section entre Trechtingshausen et Niederheimbach a été fermée dans les deux sens, comme l'a confirmé la police de Mayence en soirée. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé signalé pendant la glissade de terrain dans le district de Mayence-Bingen.

Selon la brigade des pompiers volontaires du Rhin-Nahe, environ 100 mètres de terre ont recouvert la route fédérale avec une hauteur de 15 à 20 centimètres. Étant donné qu'une autre tempête est prévue pour la nuit, la région doit être protégée à l'aide de sacs de sable, a déclaré le chef des pompiers Markus Heidrich.

De plus, la brigade des pompiers a rapporté que les rues de Münster-Sarmsheim étaient inondées et que de nombreuses caves avaient également subi des inondations. Heureusement, il n'y a eu aucun blessé signalé lors de cet incident non plus.

Malgré les efforts continus pour assurer la sécurité, un accident de glissade et de chute pourrait se produire sur la route de bus de substitution entre Bingen et Bad Kreuznach en raison de la surface glissante causée par la pluie ou l'accumulation de boue. Malgré l'interruption des services de train, les usagers doivent rester vigilants et faire preuve de prudence lors de la navigation sur les options de transport alternatives.

