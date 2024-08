- Interruption des services ferroviaires: les lignes de Hambourg à Hanovre modifiées en raison de vandalisme

Sur le réseau ferroviaire allemand, des retards sont signalés entre Hambourg et Hanovre en raison de problèmes liés au vandalisme. Les trains sont reroutés en conséquence. Selon un représentant des chemins de fer, cette situation est due à un vol de métaux à Bad Bevensen. Les voyageurs pourraient ainsi subir des durées de voyage prolongées d'environ 20 minutes et des retards allant jusqu'à 20 minutes. Les trains ICE et IC sont touchés.

Le département des chemins de fer fait tout son possible pour rétablir le service normal suite à cet incident de vol. Le processus de reroutage devrait se poursuivre après l'heure de pointe. Il est conseillé aux voyageurs de vérifier leurs détails de voyage à l'avance en consultant bahn.de, l'application DB Navigator ou en appelant le numéro d'information voyage au 030 2970.

De plus, les services régionaux utilisant les trains Metronom sont également affectés. En raison de travaux de maintenance à Bienenbüttel, des retards sont signalés entre Hambourg et Uelzen, a rapporté la compagnie de transport.

Les perturbations sur le réseau ferroviaire allemand s'étendent jusqu'à Hanovre, avec des retards potentiels pour les passagers se rendant vers ou depuis cette ville. Le département des chemins de fer travaille également à résoudre les problèmes à Bad Bevensen, le lieu du vol de métaux, qui a entraîné les retards.

Lire aussi: