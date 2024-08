- Interdiction des appareils mobiles lors de la cérémonie de mariage pour les invités

La princesse Martha Louise, 52 ans, et Durek Verrett, 49 ans, doivent se marier le 31 août au Geirangerfjord, dans l'ouest de la Norvège. Malgré les efforts du couple pour garder les détails privés, des informations ont fuité. Récemment, un ragot juteux a fait surface : ils interdiraient les téléphones portables à leur mariage, et les publications sur les réseaux sociaux seraient également interdites.

Selon "Mail Online", cette interdiction de téléphone serait due à des accords spéciaux que le couple aurait conclus avec "Hello Magazine" et Netflix. Le géant du streaming serait en train de tourner une série documentaire sur le duo.

Le magazine "Se og Hør" a rapporté qu'un avertissement avait été envoyé aux invités du mariage mardi, leur demandant de s'abstenir de publier quoi que ce soit sur leurs profils de réseaux sociaux. "Rappelez-vous que les téléphones portables ou les appareils photo ne sont pas autorisés à tout moment pendant tout le week-end lors de tous les événements. Nous vous demandons également de vous abstenir de publier quoi que ce soit sur les réseaux sociaux", indiquait l'e-mail. Il a été souligné que respecter ces directives était "très important", et les invités ont été priés de les prendre au sérieux.

Engagement et départ royal en 2022

Martha Louise est la sœur aînée du prince héritier norvégien Haakon, 51 ans, et la fille du roi Harald V., 87 ans, et de la reine Sonja, 87 ans. Elle était mariée à l'auteur Ari Behn, 1972-2019, de 2002 à 2017, et a trois filles avec lui (nées en 2003, 2005 et 2008). Depuis 2018, elle est en couple avec l'Américain Durek Verrett, qui travaille comme chaman. Le couple s'est fiancé en 2022, et leur mariage aura lieu à Geiranger, une ville de l'ouest de la Norvège.

En novembre 2022, Martha Louise a déclaré qu'elle ne remplirait plus de fonctions officielles pour la maison royale norvégienne. Cependant, le roi Harald lui a accordé la permission de conserver son titre de princesse. Le palais a expliqué que Martha Louise et Durek Verrett souhaitaient distinguer plus clairement leurs activités commerciales de leur rôle de cour comme raison de leur départ.

Après avoir conclu des accords spéciaux avec Netflix, le géant du streaming devrait tourner une série documentaire sur la princesse Martha Louise et Durek Verrett. Les invités de leur mariage upcoming au Geirangerfjord ont été priés de ne pas utiliser leurs téléphones portables ou de publier sur les réseaux sociaux pendant l'événement, car le couple souhaite garder la cérémonie privée et éviter toute fuite d'informations.

Lire aussi: