Intensité des affrontements entre le groupe militant libanais Hezbollah et Israël

D'après le récit de Hezbollah, leurs combattants ont lancé un déluge de roquettes sur les "territoires ennemis" le long de la frontière avec Israël aux premières heures, ainsi que de nombreux drones de combat. Cette action était une riposte à la mort de leur chef militaire, Fuad Shukr, qui a péri sous un raid aérien israélien à Beyrouth à la fin du mois de juillet.

Selon le secrétaire général de Hezbollah, Hassan Nasrallah, l'objectif principal de cette attaque était la base militaire israélienne de Glilot près de Tel Aviv, qui serait le siège principal des services de renseignement militaire israéliens. Cependant, un porte-parole de l'armée israélienne a déclaré à l'AFP que la base de Glilot n'avait pas été touchée.

Nasrallah a contesté les allégations du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu selon lesquelles Israël avait intercepté de nombreux roquettes de Hezbollah et détruit de nombreux lanceurs de roquettes. Il a déclaré que seuls "quelques-uns" des lanceurs avaient été détruits. Selon Hezbollah, l'offensive contre Israël était un "succès total".

L'armée israélienne a déployé environ 100 avions de chasse pour détruire les lanceurs de roquettes de Hezbollah visant le nord et le centre d'Israël. Par la suite, le Premier ministre israélien Netanyahu a déclaré lors d'une réunion du cabinet que ces frappes préventives israéliennes sur les cibles du Liban ne sont pas le "dernier acte" dans la confrontation contre Hezbollah, en déclarant : "Qui nous attaque, nous lui rendons la pareille."

Le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, David Lammy, a exhorté les parties en conflit à éviter toute escalade supplémentaire au Moyen-Orient "quel que soit le contexte".

En réponse aux tirs intensifs, Israël a décrété un état d'urgence de 48 heures, avec le système de défense aérienne Iron Dome activé. Des vidéos obtenues par AFPTV ont montré de nombreux missiles d'interception israéliens lancés au-dessus du nord d'Israël. Un photographe de l'AFP a rapporté avoir vu un drone de Hezbollah abattu par l'armée de l'air israélienne.

Selon le porte-parole de l'armée israélienne, Nadav Shoshani, l'attaque de roquettes du dimanche était une partie d'une offensive plus large que Hezbollah préparait depuis longtemps. La plupart de cette offensive a été contrecarrée cette fois-ci, a-t-il reconnu.

Des témoins oculaires dans la ville israélienne du nord d'Acre ont rapporté qu'un bâtiment avait été touché par une roquette, causant des dommages à trois maisons adjacentes. Trois personnes ont été blessées au Liban en raison des attaques israéliennes.

Un communiqué de bienvenue a été publié par la milice houthiste affiliée à l'Iran au Yémen, déclarant qu'une réponse similaire à une attaque israélienne sur la ville portuaire yéménite de Hodeida plus tôt ce mois-ci suivrait.

En conséquence, British Airways et Air France ont momentanément suspendu les vols vers et depuis Tel Aviv en raison des conditions actuelles. Lufthansa avait précédemment prolongé l'arrêt de ses vols à Beyrouth jusqu'à la fin septembre et n'effectue pas de vols vers Tel Aviv ou Téhéran jusqu'au 2 septembre.

