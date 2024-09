Intensification des élections américaines: Trump pourrait-il être de nouveau sous surveillance?

Plus de coups de feu ont retenti au golf de Trump en Floride, suscitant des inquiétudes quant à la violence politique grandissante aux États-Unis avant l'élection prochaine. Les détails de l'événement du dimanche dernier à West Palm Beach, suspecté d'être une autre tentative d'assassinat contre le candidat républicain à la présidentielle, sont encore en cours d'investigation par le FBI. Quoi qu'il en soit, la peur d'une violence croissante dans une campagne électorale déjà tendue est très élevée. Une fois de plus, le pays et sa démocratie sont mis à rude épreuve.

Les témoins oculaires rapportent qu'un homme armé d'un fusil d'assaut a tenté d'assassiner l'ancien président Trump à son golf. Le Service secret américain, chargé de protéger les personnalités politiques de haut rang, aurait intercepté le suspect à proximité, dans les buissons près de la clôture du golf, et aurait ouvert le feu. Trump est sorti indemne, et le suspect a été arrêté peu après l'incident.

En juillet dernier, Trump a échappé de justesse à une tentative d'assassinat lors d'un meeting politique en Pennsylvanie, où un tireur a ouvert le feu. Trump a été blessé à l'oreille, et un participant a tragiquement perdu la vie. Le tireur a été abattu par les forces de sécurité, et le mobile de l'attaque reste inconnu.

Harris prône la paix et la sécurité

La candidate démocrate à la présidentielle, Kamala Harris, a condamné toute violence politique suite à l'incident et a appelé à travailler ensemble pour prévenir de nouveaux incidents. Le président Joe Biden a rassuré le public en affirmant que le Service secret dispose des ressources nécessaires pour protéger Trump, et a appelé le Congrès à lui fournir un soutien supplémentaire.

Elon Musk, un soutien de Trump, a été critiqué pour un message depuis supprimé sur une plateforme en ligne, où il semblait questionner l'absence de tentatives contre la vie de Biden et Harris.

Après l'incident, Trump a envoyé des messages de levée de fonds, déclarant : "Il y a des gens dans ce monde qui feront n'importe quoi pour nous arrêter", et ajoutant : "Je ne me rendrai jamais dans la bataille pour vous." L'influenceuse d'extrême droite Laura Loomer a affirmé : "Les médias tentent d'assassiner le président Trump et ses soutiens."

Pour l'instant, la nature des motivations du suspect est inconnue. Les autorités n'ont pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Les rapports font état d'un homme de 58 ans, entrepreneur en construction de Caroline du Nord, connu pour ses opinions politiques, ayant exprimé sa critique de Trump sur les réseaux sociaux. Il aurait quitté les lieux, abandonnant le fusil et une caméra. Il a été arrêté peu après sur une route voisine.

Le New York Times, citant des sources policières, a rapporté que le suspect avait récemment déménagé à Hawaï. Selon le journal, le suspect aurait plusieurs fois exprimé son soutien à l'Ukraine dans son combat contre la Russie. Dans un message sur les réseaux sociaux, il a déclaré être prêt à se battre et à mourir en Ukraine. Cependant, le lien entre sa position politique et l'incident en Floride reste flou.

Les leaders politiques ont exprimé leur solidarité envers Trump après cet événement malheureux. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écrit sur une plateforme en ligne : "Sara et moi avons été bouleversés par la deuxième tentative d'assassinat contre le président Trump, et nous nous sommes réjouis de l'apprendre. Cependant, compter uniquement sur la chance n'est pas une solution."

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a également condamné la tentative d'assassinat possible, déclarant : "Je suis soulagé d'apprendre que Donald Trump est en sécurité et en bonne santé." Il a souhaité bonne chance à l'ancien président et à sa famille. Kyiv, en Ukraine, croit fermement que la violence n'a pas sa place en politique.

DeSantis réclame une enquête approfondie

Trump, un républicain, affronte la vice-présidente démocrate Harris lors de l'élection présidentielle du 5 novembre. Les derniers sondages indiquent une course serrée. L'incident en Floride a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des candidats à la présidence. Le suspect a pu approcher Trump avec une arme lourde malgré une protection moins importante que celle d'un président en fonction.

Le shérif chargé de l'affaire a noté que Trump reçoit moins de protection car il n'est pas le président en fonction. "S'il était le président en fonction", a-t-il déclaré, "nous aurions complètement sécurisé le golf." Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, soutien de Trump, a annoncé des enquêtes menées par l'État pour "élucider la vérité" sur l'incident.

